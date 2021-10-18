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賣房記（七）

真泥

東奔西跑地忙了一天，她四肢酸軟無力。她本是一片好意，可是現在……她想，美國人都這樣嗎？似乎也不是。她曾給以前的美國房客送過巧克力，也是為了生日的驚喜。就說是疫情期間吧，同是美國人，也還有那麼多滿不在乎、堅決不戴口罩，甚至為此爭吵以致大打出手的人呢。

吃過晚飯，姍姍想起來莉亞會給梁燕打電話的事，越來越不放心。她會對梁燕說些什麼？她會找律師吊銷梁燕售房執照嗎？姍姍想著，自己一定要把一切都承擔起來，絕不能讓梁燕因此失去執照。哎，此刻說不定梁燕正為這事兒擔憂呢，便撥通了梁燕的電話。

「莉亞給你打過電話嗎？」

「打過了，氣勢洶洶地威脅我。」

「你別怕。要是她找律師，就說是我讓你做的，和你無關。」

「她不會找律師的。我已經告訴她，我是跟房主一起做的。隨她發火放炮，我沒理她。」

「我還怕你擔心呢。」

「這樣的事經歷多了……不過，我們暫時還不能把公寓上市，要等等看。」

姍姍耐著性子挨過了兩天，沒什麼動靜。眼看一切就緒，只等莉亞確定什麼時間可以讓買主看房了。

星期三晚上，姍姍再也按捺不住，還是給莉亞發了短信詢問。她先為冰箱事件向莉亞道了歉，允諾減去半月房租做為補償，又婉轉地提到延租時雙方的契約。她想著，莉亞若能把時間定下來，第二天還是可以上市的。她不願錯過周末讓買主看房的好時機。她的腦子裡依舊充滿了對食品車的憧憬。

莉亞的回覆徹底打碎了姍姍的憧憬。（七）

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