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茶樹王（一）

草白
阿普航空／圖
阿普航空／圖

我來布朗山已經兩天了，採訪工作陷入僵局，索性到處走走看看，順便把年假給請了，在此安心住下。這是五月，布朗山為期三個多月的雨季開始了。綿密的雨，催眠般落在草木植被、花卉叢林之上，隨即被悄無聲息地吸走。

我的採訪對象是位七十一歲的老人，牙齒掉了大半，說話時嘴巴嚴重漏風，鼻孔裡也盡是嗡嗡之聲，聽不太清。今年是本縣普洱茶協會成立十周年，而他是保護茶山的大功臣，自五十年前上山，一直沒有離開。從前，山上還挺熱鬧，有男人、女人，有運送茶葉的驢子和馬。後來，汽車取代浩浩蕩蕩的馬幫。再後來，茶廠乾脆搬到另一個交通便捷的地方，人和汽車都不來了，他也退休了，但仍然留在上頭。

唯一一次下山還在幾年前，工資不再以現金的形式發放，他們要他去城裡的銀行開戶頭、辦卡。外面世界變化太快，認識的人都不見了，熟悉的房子、店鋪都拆了，耳邊盡是汽車喇叭聲。老人在旅店躺了一夜，天一亮便退了房，重新回到山上。此後，再也沒有下來過。比他晚來的人都走了，他還沒有走；茶廠都搬走了，他還留在那裡。我想知道他為何留下。因為工作原因，我近距離接觸過很多人，總以為自己比別人知道得多一些，也有這個知情權。

我來的那天，雨下得很大。汽車將我送至山腳下，便掉頭回去了。山上世界，草木蒼翠、水氣氤氳，宛如置身虛無之城。那天，泥濘中徒步近一小時，遠遠看見一排深灰色磚瓦房，屋頂平直，幾何式的方正感，不是本地村寨特有的建築風格。老人坐在門前木椅上，嚼著檳榔，瞇縫著眼，手中握著一只辨不出顏色的搪瓷茶杯。一把紫砂茶壺擱置在面前矮凳上，壺口磕破了，壺身積存著喝茶人留下的包漿，近乎黑褐色。

老人顫顫巍巍地起身，用蒼老的嗓音招呼我喝茶。可能，他將我當成闖入茶山的背包客，渾身濕透，狼狽不堪。不得不說，那是我平生所喝最溫暖、最難忘的茶。茶水落肚，溫熱的液體瞬間流遍全身。

當晚，我宿在老人隔壁屋裡，床鋪主人是他已退休的同事，十幾年前就飛奔下山，投靠女兒一家去了。大雨從白天毫無過渡地來到夜裡，雨點繁密、急促，好像要把世上的小溪、湖泊、大海全部填滿。雨聲中，我的採訪對象蜷縮在一間十幾平米的小屋裡，唯一的家用電器是一台十七吋的彩色電視機，開機時會發出啪啪的響聲，人像的臉是花的，模糊不堪。

做為一名報社記者兼攝影師，我採訪過無數名人，從科學界翹楚到抗美援朝老兵、從縣委書記到環衛工人，但沒有見過這樣「不合作」的「名人」。老人害怕照相，一旦我舉起相機，他便以手遮臉，說什麼也不讓拍。

他慣於低頭，用檳榔葉貼在腦門上，好像那裡面有什麼東西讓他疼痛不已。除此之外，他還習慣性地皺眉；問他為什麼要留在這裡、平時都做些什麼打發時間、多久有人來看他一次——他除了皺眉，就是擺手，好像這一切不值一提。只有當坐下喝茶時，他才放下所有拘謹，皺縮的表情完全舒展開，儘管仍舊一言不發。老人不怎麼吃東西，除了米粥和茶湯，尤其是茶，那幾乎是他的命根子。

這是一個廢棄的茶廠。廠房周遭荒草連天，外牆爬滿藤類植物，無目的地瘋長。簡陋的製茶車間裡，至今還擺放著鏽跡斑斑的揉茶機、烘茶機、切茶機等機器。有些已被拆成零部件，露出裡面黃燦燦的銅絲，像灰燼裡抽出的一點火星。在一個沒有窗戶的小間裡，我發現一台發報機，從那磨損的電鍵上，似乎還可聆聽到「滴滴滴」的發報聲；好像這裡不是茶廠，而是某個祕密機構的大本營。

我點開手機地圖，屏幕上一片雲山霧罩，縹緲的雲霧演繹成煙的輕柔舞蹈，白中透出絲絲縷縷的涼意。我發現群山之中有一個不斷上漲的大湖，雨季時由天上之水將它填滿，到了旱季，它蒸發的水氣足以潤澤周遭的山林與茶園。

那個雨夜，我似乎聞到屋角落、牆壁縫隙裡散逸出的茶香，好像屋內有一口灼燙的大鐵鍋，不停地翻炒那些碧綠的大葉茶。製作茶葉時帶出的聲音及氣味，讓我的記憶變得恍惚。

我來自龍井之鄉，家鄉後山的坡地上種著一壟壟山茶樹。每年清明前後，村中少婦、老嫗包著湛藍或深紅的頭巾，拎著竹籃子，聚集在茶園裡頭說說笑笑。那春天茶山上的一幕，至今仍留在我的記憶裡。（一）

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