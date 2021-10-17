黑色大口罩 遮住她的面頰，看不見面部表情。姍姍從她雙臂抱肩的體態和那兩條打結的眉毛，察覺到莉亞有種拒人千里之外的冷漠。原來熱乎乎想表達感謝的那些話頓時煙消雲散，一句也說不出來，心也隨之涼了半截。

「我並不是對你……你的代理人動了我冰箱裡的食物，嚴重侵犯了我的健康安全！我找律師，是可以吊銷她的執照的！」

「千萬別這樣做，是我的錯。」

「我不管這些，我要直接跟她講話，請你把她的電話號碼給我。」

「那得先徵得她的同意。」姍姍撥通了梁燕的電話，簡短說明了情況，梁燕表示她可以跟莉亞講話。可是當姍姍把自己的手機 遞給莉亞時，莉亞卻像觸電似地迅速閃開了。

「我可不想碰你的手機！再說，我剛下班，很累了。我等會兒再打給她。」

姍姍感到氣氛尷尬，她滿以為莉亞看到特意為她買的花和特意送來的漂亮花盆會高興，沒想到竟被當頭潑了瓢涼水。她忽然想起減收莉亞半月房租的打算，就趕緊搭訕地提起這事。

「你看了我發給你的短信了吧。我會給你減半月房租……」

「這個以後再說！」莉亞冷冷地打斷了姍姍：「你知道，你就這麼跑來，是違反房客法的。你用鑰匙開門進來，我正在換衣服怎麼辦？」

「哦，我從來都是先敲門，絕不會直接進去的。」

「不管怎麼說，你這樣做是法律不允許的！你侵犯了房客的隱私 ！」莉亞憤憤地說。

「我……專門來給你送這個花盆的。」姍姍一邊說，一邊把花盆遞了過去。

莉亞看了一眼姍姍戴著的手套，遲疑片刻，小心地避開手套，接過花盆，只說了句：我真的很累了。姍姍便和她就此告辭。

回到家，胡亂準備了晚飯，姍姍悶悶地吃著。（六）