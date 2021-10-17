我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

沉默的麥田（九）

舒怡然

她走進衛生間，被鏡子裡的女人嚇著了：黑黑的眼暈、暗沉的膚色，連嘴唇都變紫了。都是因為昨天晚上的讀者見面會，自己太投入了，以至於輾轉反側，徹夜難眠。

她打開水龍頭，洗了一把臉，塗上薄薄的一層護膚霜。趁天光微亮，她想去船頭甲板走走。她換上一條紫色暗花連衣裙，柔軟的絲質面料在她胸前隆起，勾勒出若隱若現的桃峰。她看著鏡子裡自己的胸脯，搖了搖頭，又去找來一條白色絲巾披在肩上，遮住豐盈的乳房。多少年來，這已經成了她的習慣，她懼怕暴露任何女性特徵，好像只有把它們遮掩起來，才能獲得一種安全感。她衝著鏡子裡的女人笑了笑，嗯，你還不算老。

這時，她聽到了敲門聲，很輕。這麼早，誰會來敲門呢？她走到門邊，側耳傾聽，沒有動靜，莫非是自己的幻覺。

她打開門，外面什麼人都沒有，卻聞到了一股花香。低頭一看，門旁邊放著一個花瓶，裡面是一束盛開的紫羅蘭，小小的紫色花瓣讓她想起了家鄉的勿忘我。她把花瓶捧起來，看見花束上套著一張小卡片，上面是一排灑脫飛揚的小字：「麥田不會沉默！」落款是「老麥」。

雪瀅的心怦怦直跳，又是老麥。為什麼要送紫羅蘭給我，卻又不肯露面呢？他是不是有話想跟我說？她把花瓶擺在茶几上，花瓣飄出一股濃濃的幽香，讓她心醉。

雪瀅忽然想起來，昨天晚上的新書發布會上，那個戴墨鏡的男人也在場。他坐在最後一排，卻一言未發。他一直戴著墨鏡，即使在室內，也從未摘下來。

她來到船頭甲板，已經有不少人在那裡等候了，大家是在等著看日出的。（九）

上一則

浦江與香江

下一則

父母的臉

延伸閱讀

日本貨船進港 船頭竟掛32呎巨大鯨屍 當地漁民嚇壞

日本貨船進港 船頭竟掛32呎巨大鯨屍 當地漁民嚇壞

日本貨船進港船頭竟掛「巨大鯨魚死屍」嚇壞漁民

日本貨船進港船頭竟掛「巨大鯨魚死屍」嚇壞漁民
王俊凱22歲生日 易烊千璽曬「超人」表情包慶生

王俊凱22歲生日 易烊千璽曬「超人」表情包慶生
探訪夏日最後的玫瑰

探訪夏日最後的玫瑰

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄，也遠超出會前估價。美聯社

班克西半毀作品「垃圾桶裡的愛」 1858萬英鎊天價落槌

2021-10-15 11:48
陳佳蕙／圖

閒居之趣

2021-10-13 03:02

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象