她走進衛生間，被鏡子裡的女人嚇著了：黑黑的眼暈、暗沉的膚色，連嘴唇都變紫了。都是因為昨天晚上的讀者見面會，自己太投入了，以至於輾轉反側，徹夜難眠。

她打開水龍頭，洗了一把臉，塗上薄薄的一層護膚霜。趁天光微亮，她想去船頭甲板走走。她換上一條紫色暗花連衣裙，柔軟的絲質面料在她胸前隆起，勾勒出若隱若現的桃峰。她看著鏡子裡自己的胸脯，搖了搖頭，又去找來一條白色絲巾披在肩上，遮住豐盈的乳房。多少年來，這已經成了她的習慣，她懼怕暴露任何女性特徵，好像只有把它們遮掩起來，才能獲得一種安全感。她衝著鏡子裡的女人笑了笑，嗯，你還不算老。

這時，她聽到了敲門聲，很輕。這麼早，誰會來敲門呢？她走到門邊，側耳傾聽，沒有動靜，莫非是自己的幻覺。

她打開門，外面什麼人都沒有，卻聞到了一股花香。低頭一看，門旁邊放著一個花瓶，裡面是一束盛開的紫羅蘭，小小的紫色花瓣讓她想起了家鄉的勿忘我。她把花瓶捧起來，看見花束上套著一張小卡片，上面是一排灑脫飛揚的小字：「麥田不會沉默！」落款是「老麥」。

雪瀅的心怦怦直跳，又是老麥。為什麼要送紫羅蘭給我，卻又不肯露面呢？他是不是有話想跟我說？她把花瓶擺在茶几上，花瓣飄出一股濃濃的幽香，讓她心醉。

雪瀅忽然想起來，昨天晚上的新書發布會上，那個戴墨鏡的男人也在場。他坐在最後一排，卻一言未發。他一直戴著墨鏡，即使在室內，也從未摘下來。

她來到船頭甲板，已經有不少人在那裡等候了，大家是在等著看日出的。（九）