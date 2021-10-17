伶仃洋上的紫荊花（下）

趙梅英／圖

這話殺傷力太強，邱峰無法容忍！他敬愛的父母也被攪進來侮辱，抬身就給她一耳光。這還了得，紫珠立刻奮勇還擊。兩人幹得天翻地覆、日月無光。鄰居把警察 叫來了，紫珠被打出了鼻血，鼻血流得滿臉都是，完全是重傷的模樣。紫珠被抬上了救護車，邱峰也被警察請進了監獄。

三個月後，兩人分道揚鑣，成了陌路人。兩人在傷心憤怒後嘆息：要是從未相遇，人生應該美好寧靜。

日子晃悠悠的，越走越遠。生命千迴百轉，不知又過了幾重山、幾道水，紫珠猛然間一個回頭，不敢相信兒子都上中學了！

跟邱峰分手後，紫珠專注學業，畢業後進入紐約一家證券公司，從事金融分析。職場穩定，情場也順，跟公司的一個同事戀愛結婚。同事是來自香港的第二代移民，他沉默寡言，但是穩重踏實。他不會甜言蜜語，也記不得生日和紀念日，但是能給她一個遮風擋雨的家。

她忘不了那年兩人同時遭遇裁員風暴，丈夫以他的智慧和勤勞，沒有讓她風雨中飄搖。當他再次找到新工作後，兩人在新澤西買了房子。紫珠在家照顧孩子，不再去外面顛簸闖蕩。

日子細水長流，平淡簡單。走過紅塵，看盡了人世，時光把恩怨情仇都沖淡了，留下來的都是單純乾淨的沉澱。在某個秋天的午後，她站在後院的楓樹下，滿地斑駁的光影，感嘆歲月的悲喜無常。仰起頭來，一樹的陽光擊中了她，恍惚中，眼前全是閃閃耀耀的紫荊花。久遠的托福時光裡，那些枯燥的單詞、那些紫荊花瓣，在風中翩然飛舞。

她想起「零丁洋裡嘆零丁」，想起伶仃洋上的紫荊花雨，老家的深山有貓熊，也有紫荊花開。不知是美國的風水不好，還是他們自身的氣場相剋，一場看似美好的婚姻以慘烈的方式落幕。千山萬水之後，他沒有到訪山中的貓熊，她也無法見識伶仃洋上的紫荊花雨。

雖說情路坎坷，紫珠最後的結局還算圓滿。那年仲夏夜，紫珠和丈夫在酒店給兒子舉辦了十四歲的生日晚宴。晚宴結束後，紫珠與學生時代的舊友在酒店不期而遇。舊友悄悄告訴她，邱峰離婚後去了加州 ，加盟一矽谷上市公司，現在已是公司的技術總監。邱峰的夫人是當地華語學校的音樂老師。她給他生了對龍鳳胎，夫妻恩愛、琴瑟和諧，龍鳳胎過幾年就要讀高中了。

紫珠聽了，輕輕笑了笑：「下一代都長大了。」

渡船的廣播響了，紫珠怔了一下，從回憶的長河中游回岸邊。廣播以粵語、英語、華語三種語言告訴乘客，澳門 碼頭就快到了，請大家準備下船，注意安全。

紫珠看著舷窗外遠去的小島，胸口像被幾縷青絲綰住，千迴百轉。當站起身的時候，船身忽然巨晃，她一個趔趄，差點就摔倒在地。背後一雙手，溫暖堅定地扶住了她。她知道那不是丈夫的手臂，因為丈夫和兒子站在她的前面。一個熱心助人的乘客，她向他道謝，言辭間充滿感激。

對方微笑道：沒事的，船還沒有徹底靠岸，一定要小心。

心和眼突然被雷電擊中，紫珠停了呼吸，這人是誰？怎麼有扎心刺骨的面熟？當她再次回看對方的時候，對方怔怔地凝視她。他不是邱峰嗎？她認出了他。她不是紫珠嗎？他也認出了她。十八載斗轉星移、四季輪迴，人老了，但輪廓還在、神情還在，人依然還是那個人。

人生如夢，充滿戲劇感，誰也沒想到以這樣的方式重逢，伶仃洋上的重逢。沒有關係，他們的身邊都有親人相陪。是誰說過，伶仃洋上不伶仃？

空氣突然間安靜了，又突然間喧囂了，他們訕訕地說著話，跟彼此的配偶介紹：我們是同學，很多年前在出國培訓班讀過書。

她在窘迫不安中，發現他兒子穿著貓熊圖案的T恤。而他早就看見她的手腕戴著紫荊花手鏈。他的夫人告訴她，一家人上周在成都，參觀了大貓熊基地。（下）