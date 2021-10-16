「媽，你怎麼停下來，不幫我按摩了？我拉了一節課的琴，又一個人把這麼個大傢伙拖回來，我容易嗎？現在渾身都疼。」許心超撒起嬌來。

「不好意思。公司電話又來了，倉位不夠，又得甩貨，我必須回去處理。顏清凡，下次找時間，我們坐下來好好吃頓飯。帳單 我已經付過了。許心超的琴太大，不容易打車，我剛剛叫了一輛麵的，在門口等著。趕緊的，孩子。」辛籽急火火地說。

「媽媽，我還沒吃這裡的冰淇淋呢。」

「寶貝兒，快點拿上書包。冰淇淋，我晚上買了給你帶回家去。」

辛籽急急忙忙地推起女兒的大提琴。

「哼！你晚上又不知道加班到幾點才能回家？整天丟下我不管。我問你，我到底是不是你的親閨女？」許心超噘起嘴巴。

「寶貝兒，你當然是我的親閨女了。媽媽一天到晚地拚命工作 ，不都是為了你有更好的生活嗎？」

「得、得，這話你說過一百萬遍了。」許心超厭煩地擺擺手。

「辛籽，看你這麼忙，還抽出時間請我吃飯，真不好意思。謝謝你。」

「咱們這麼多年的老朋友了，這算什麼？別跟我客氣。」

顏清凡嘴上表達了謝意，但心頭卻罩上一團陰影。她感覺自己與辛籽的生活態度已經大不相同，她們的觀念也漸行漸遠。辛籽待人熱情，但她的客套虛掩和心不在焉，越來越讓人感到陌生疏離。顏清凡之所以回來總是首先來見辛籽，是她固執地以為，辛籽身上還封存著難得的樸素和真誠，以為她們可以坦然相見。此刻面對面站著，她卻感覺很不自然。

「你和我女兒順路，上車一起走吧！」

「謝謝，不用了，我想去附近的家樂福給吉米買點東西。」（一一）