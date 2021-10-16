一切都裝飾停當，整個公寓顯得紀舒適又雅致。拍過照，梁燕把一籃子鞋套放在門邊，一個小指示牌上寫著：請套上鞋套。然後又把一筒擦手用的酒精棉紙、免洗液和手套，放在離門口不遠的檯面上，對姍姍說：「告訴莉亞不要擔心，所有來看房的人都要遵守疫情 期間看房要求的。問問她從星期四到星期日哪天，什麼時間段可以讓買主來看房。我上市的時候要說明什麼時間段，以便買主從網上預約。因為疫情，買主和買主之間看房時間是不能重合的。」

眼看星期三就可以上市了！姍姍心中高興，連連點頭。梁燕又吩咐：「星期天之前，最好讓莉亞盡量保持現在的布置場景。」

姍姍沒料到所有布置場景要保持三、四天，這對房客可不是微不足道的要求，想了一下，對梁燕說：「我打算給莉亞減半個月房租，房子上市後，會給她添不少麻煩呢。」

「沒必要吧，你對她太好了。」

「算是對她一點補償吧。」

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姍姍顧不上燒飯、吃飯，急急忙忙開車去公寓送花盆。她希望趕在莉亞下班之前把一切弄好，給莉亞一個驚喜。下午拍完照，她就去花店買了一盆蝴蝶蘭，放在廚房和就餐區域之間的檯面上。可她不喜歡那個塑膠花盆，又繞路回家，另外挑了一個中式風格的藍花瓷盆，趕著送過去。

已經接近下班時間了，她怕萬一撞到莉亞，就先給她發了一條短信，告知她會去公寓。又簡短交代了售房代理人要莉亞星期天之前，盡量不變動布置場景的請求，表示非常抱歉，她會減收半月租金 ，以補償這段時間的打擾。她想，莉亞一定會為減租而開心的。

姍姍戴上口罩 、手套，拿著花盆，興沖沖地走進公寓樓，莉亞已經在樓下門廳等候了。（五）