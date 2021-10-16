「你這小兔崽子，給我滾開！」他又要伸手去擒住瑩子，瑩子一閃身，躲開了。

大春一個箭步就衝到他們之間，他一把揪住男人的衣領，另一隻手緊握割草的大刀。他衝著瑩子大喊：「快跑啊，你還愣著幹啥！」

瑩子抹去眼淚，她看了大春最後一眼，見他兩眼冒火，天鵝絨一樣的眼神不見了。她頭也不回拚命地奔跑，鞋子丟了、腳扎破了，她全然不知。她的耳邊不停地迴響著大春最後的高喊：「你不要來了，再也不要來了！」

她再也沒去過那個地方、那條路、那片麥田。她選擇了逃離，她的逃離帶著悲劇式的雙重意義──離開家鄉、離開她熟悉的土地和人群，這是物理上的逃離。她選擇單身、她遠離男人、她厭惡性，她在心裡築起了一堵堅硬的牆，把她自己和男人的世界決然隔開。

5

新書發布會結束後，雪瀅收到出版社主編發來的短信，她說：你的粉絲團也太強大了，我們帶來的三百多本書一下子就銷售一空，還接到了上百份預訂單。有位叫「老麥」的遊客，一次下單就買了三百二十本。他肯定是你的鐵粉吧？

「老麥」是誰？雪瀅默念著這個名字。在她的朋友圈裡，從來沒有過這樣一個人，更何況粉絲呢？如今這個世界，還有多少人願意讀書。人家肯為你的書買單，這是對作者最真誠的致敬。老麥一定不是一般的書迷，雪瀅在心裡猜測。

她忽然冒出一種強烈的衝動，想認識一下這個自稱「老麥」的人。她必須盡快找到老麥，她想。不然過兩天郵輪 行程一結束，大家就各散一方了。

第二天，雪瀅一覺醒來，伸手拉開窗簾，見天空灰濛濛一片，海面上浪花漣漣，海與天渾然一體。（八）