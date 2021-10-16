伶仃洋上的紫荊花（中）

趙梅英／圖

熱戀之中，再甜的話也不膩。兩人一起背單詞、一起做全真題，從今往後，枯燥辛勞的日子也有鳥語花香。那日他們背了一串關於淒涼和孤獨的單詞，從lonely、helpless、friendless到isolated、wretched……

紫珠說：「不背了，越背越覺得孤苦伶仃。」

邱峰說：「孤苦伶仃嗎？我想起了伶仃洋。」

他在伶仃洋邊長大，父母是珠江三角洲的漁民，世代打魚為生。雖然生在水上人家，他卻不願自己的未來在海上顛簸。六歲那年便有了想法，向父母鄭重提出：我要上岸讀書。對於這樣的早熟兒童，父母只好把他寄養到親戚家。

紫珠問他：「你從小被寄養，跟父母關係親密嗎？」

他說：「沒有問題，雖然喜歡陸上的生活，但也享受出海的快樂。」

他隨父母去過香港 ，漁船多自由啊！避開了兩地海關的繁瑣。父母在海上打魚，認識了香港的漁民，直接上他們的船去看香港的花花世界。紫珠聽了讚道：有船就是方便啊！

邱峰告訴紫珠，船行大海，雖然有驚濤駭浪的危險，但也有意想不到的驚喜。那些年，中國還不發達，父母從香港漁民那裡買來一些水貨，大都是高仿的電器和奢侈品，再轉買給陸上的商販，確實賺了不少銀子。

邱峰的描述活靈活現。外伶仃洋跟內伶仃洋不同，外伶仃洋蒼茫遼闊、碧藍深沉，一個個小島像碎玉一樣散落在海面上，有的旖旎神祕、有的玲瓏可愛。她問他：那些海島你都去了嗎？他說只拜訪了兩三個，是跟父母的漁船上的島，但他希望有一天能帶她上船，遊遍伶仃洋的大島和小島。

他記憶最深的一次出海，海上突然起了狂風，父親把船靠在伶仃洋上的一個荒島。那海島上開滿了紫荊花，千千萬萬的花瓣在大風中狂舞，滿天滿地都是燦艷耀眼的紫紅。那一場紫荊花的暴風雨，來得如此轟轟烈烈，當邱峰給紫珠描述伶仃洋上的紫荊花雨，依然覺得那場景目瞪口呆，讓人回不過神來。

紫珠說：「沒想到伶仃洋上的海島也有紫荊花。我讀中學前，跟爺爺、奶奶生活在四川西部的一個小城，周圍是崇山峻嶺，那裡有大貓熊，還有大片大片的紫荊花海。在我們老家，紫荊花叫做紫珠，也叫滿枝紅。」

邱峰說：「原來你的名字就是紫荊花，難怪喊著你的名字特別親切。我知道四川有大貓熊，但不知道四川也有紫荊花。」

紫珠說：「希望有一天，我帶你去四川看貓熊，不是動物園的貓熊，而是野生的貓熊。我姑婆是農民，自家有農田和竹林，臘月寒冬時，貓熊飢寒交迫，便投奔到我姑婆家，跟豬一起住豬圈，豬吃什麼，牠就吃什麼，等到春暖花開牠才走。」

邱峰說：「好有靈性的貓熊，比寵物還可愛，我一定要去四川的姑婆家看看。」

紫珠說：「我一定要去伶仃洋看看，大海上的紫荊花雨，想著都覺得無比浪漫。」

總之，在去看伶仃洋和貓熊之前，兩人夢想一致，要去美國 闖蕩。邱峰的成績好，托福和GRE的分數都比紫珠鮮亮出色，邱峰的專業是應用數學，好拿獎學金，第一次簽證 面試就成功了。邱峰對紫珠的意思很清楚：既然我都拿了簽證，你也別折騰了，我們結婚吧！你以探親的方式，馬上就可以去美國。

此去應是繁花似錦，紫珠和邱峰憧憬著，能在新大陸比翼齊飛。只是誰也沒想到，現實比新聞還要冰冷殘酷。兩人在美國都忙，都在為學業掙扎，壓力一重，心情就不好，誰做飯？誰洗衣服？誰去倒垃圾？這些雞毛小事都會成為戰爭的導火線。婚前的甜言蜜語，慢慢演繹成婚後的惡言毒語。

有一天兩人又鬧翻了，邱峰罵她：「你就是個自私的女人，我當初還把你看成一朵花。」

紫珠冷笑道：「你看誰都是花，因為你就是一花癡！」

邱峰說：「對，我是花癡，又蠢又天真，沒識清你這個假貨！」

這話戳穿了紫珠的心，讓她飛起來咬人：「我是假貨，對，別忘了你爹娘還在海上倒賣過假貨，他們高尚嗎？兩個違法犯紀的走私犯！」（中）