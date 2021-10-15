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中年心事（一○）

海沂

許心超開心地咧嘴大笑，但很快收起笑容，一本正經地說：

「阿姨，其實我還是有理想的。我要做一個偉大的人、一個不平凡的人，總之我要做一個了不起的人。我正在寫一個玄幻小說。」

許心超揚著臉，眼裡反射出巨型吊燈的炫目光影。

「噢，真了不起！等你到了阿姨的年齡，可能會有不同的想法。可能覺得做一個普通人，在平凡日常中找到各種小樂趣，也不錯。」

顏清凡看著這個口氣很大的小女孩，想起她自己小時候，不也是這樣，愛說不知天高地厚、空洞無物的豪言壯語嗎？

年少氣盛的許心超完全不理解面前這位阿姨的話，她只顧描繪腦海中五彩繽紛的夢想。

「阿姨，我還有一個理想，就是讓我媽陪著去周遊世界。若是你和吉米哥哥跟我們一起去，那就更好了。我要坐在豪華郵輪的甲板上體驗生活，完成我的玄幻小說。我要寫身穿古裝的各路大俠和仙女，在豪華郵輪上飛來飛去、打打殺殺，還有恩怨情仇和各種小黃色等等等等。」

許心超說得格外興奮，兩眼冒著星星。她用力從義大利麵裡叉起一個肉丸，美美地送進嘴裡，差點被噎住。

顏清凡趕緊遞過一杯水給她，說：「很有想像力。」

「我也覺得許心超很有想像力，她寫的東西，我都看不太懂。現在的孩子真厲害，比咱那個時候強太多了。咱們小時候就會跳皮筋、踢毽子，太傻、太沒見識了，你說是吧？」

辛籽匆匆趕回來，兩手按摩著女兒的肩膀，欣賞地說。

「我不想全盤否定自己的童年，傻也有傻的樂趣。」顏清凡說。

「親愛的，我看你真是在美國待傻了。」辛籽笑笑。（一○）

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