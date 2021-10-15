這麼一布置，原來僵硬冰冷的浴室，就顯出一種柔和舒適。她又將一小盆粉裡透紅的塑膠花，放在白色梳妝台上，頓時又平添了幾分活潑。梁燕開始布置客廳，她手裡好像有一枝看不見的魔杖，每件裝飾品在她手到之處，都和周圍環境渾然交融，相映生輝，姍姍讚嘆不已。

梁燕來來回回地在公寓裡打量著、裝點著，對姍姍說：「房子和人一樣，是要打扮的，做房地產 也是一門藝術。」一邊說，一邊把那盆蘆薈從那張放著人體油畫的小桌旁挪開了：「這裡東西太多，把它放到別處去。」

姍姍趕緊制止：「別動，我們答應了不動莉亞的東西。」

「她會喜歡的。她是有藝術細胞的人。」梁燕沒理會姍姍，把蘆薈連同小凳，一起放進了那間自莉亞室友搬走後就一直空著的臥房。

姍姍站在臥房門口，眼睛首先被那個古色古香的塊根木雕小凳和那盆綠油油的蘆薈吸引，原本冷清的臥房立刻有了生氣，上了一個檔次，也就沒說什麼。

梁燕開始把沙發挪得離電視近一些，以便就餐的區域顯得更寬敞。

「別挪了，莉亞不樂意別人碰她的東西，她會不高興的。」

「你不覺得這樣布置的效果很好嗎？我想不出來，她看到房間這麼漂亮，還會不高興。」

梁燕不由分說，繼續挪動著家具和一些小擺設。姍姍感到十分不安，同時又抱著一種僥倖心裡：是呀！莉亞會喜歡的，那天她道歉時不是很友好嗎？

這時梁燕打開了冰箱：「裡面這麼亂不行，看房的人會看冰箱的。」說著就動手理順那些包裝食品。

姍姍趕緊說：「別碰吃的東西！我告訴她打理就是了。」

可是來不及了，梁燕一經動手，就停不下來。姍姍見她已經摸了那些包裝，也只好由她去了。（四）