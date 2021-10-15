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沉默的麥田（七）

舒怡然

當一個人有幸生活在故事之中、生活在一個想像的世界裡，這世界曾經給予她的苦痛，就會默默地消失了。

讀者對鄉村少年春生的命運，表現出莫大的關注，這也是雪瀅始料未及的。她沒有用過多筆墨在他身上，她以大春做為原型，連名字都保留了原汁原味。她給他安排的命運是逃離，她確信大春一定會逃離丁家院子，到很遠的地方去尋夢。

可事實上，她真的不知道大春後來的下落，她再也沒有見過他。那個陰雨濛濛的早晨，在麥田裡發生的故事，改變了她和他的命運。可有很長一段時間，她都恍恍惚惚，她甚至懷疑，那一切是否真實地發生過。她不得不讓記憶如實地還原，向她陳述當年究竟發生了什麼，就像重播電影膠片那樣。

那個清早，在灰濛濛的天空映襯下，麥田也失去了往日金黃的色澤，變得灰暗無光。沒有嘰嘰喳喳的鳥鳴、沒有風吹草動嘩嘩的響聲。低矮的陰雲催生出綿綿細雨，把麥地澆得透濕。

當那個男人把瑩子拖進麥地時，她聲嘶力竭地喊叫，心裡尚存一線希望，有好心的人過路，能來解救她。可她只能聽到自己的回聲，麥田死一樣的沉寂。她哭泣，她絕望了，麥田啊麥田，眼看著惡人施暴，你怎麼能沉默無語、一言不發呢？男人緊緊揪住她的胳膊，用硬邦邦的東西頂著她，然後用力扒她的褲子。她使盡全身的力氣，撞向男人的肚子。

「放開她！你不放，我的刀可不認人了！」一聲怒吼，如青天霹靂，像一顆炸雷，撕裂了沉悶的烏雲。瑩子抬頭一看，是大春！彷彿是神從天降。

男人被這突如其來的吼聲嚇傻了，他鬆開了瑩子，慌忙提起脫到半截的褲子。當他意識到來人不是別人，而是自己的兒子時，頓時變得惱羞成怒。（七）

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