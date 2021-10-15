伶仃洋上的紫荊花（上）

趙梅英／圖

渡船啟動了，從香港 到澳門 。蘇紫珠看見舷窗外的大海灰濛濛一片，似乎沒睜開眼似的。太陽從雲裡探出半個腦袋，有了陽光，海水便神氣十足，變成了溫潤碧透的翡翠。等太陽懶了，睏到雲裡睡覺，那海水依然綠，但綠得沒有靈氣，像刷了綠油漆一般的呆板乏味。

紫珠眼睛有些澀，抬了抬手腕，手腕上晃動出一片柔和的紫光。那是一款精美的紫荊花手鏈，用天然的紫水晶打造的，晶瑩剔透、溫潤細膩。她昨天進了一家香港的珠寶店，一眼就相中了這款手鏈，價都沒有問。

她問先生：「你知道我為什麼要買嗎？」

先生說：「女人都喜歡珠寶，喜歡就買吧！」

她問：「你沒發現手鏈是紫荊花造型嗎？我的名字是紫珠，在我老家，紫珠就是紫荊花。」

紫荊花水晶在陽光下折射出綺麗的光，光影中有一條長龍。紫珠抬頭一笑，她看見威風凜凜的港珠澳大橋，如飛龍一樣奔向大海深處。紫珠心想，大橋已經通車了，這渡船公司還會繼續興隆嗎，應該不會關門大吉吧？她相信這世界上有很多人跟她一樣，喜歡走水路，坐船自有它的樂趣。一個連一個玲瓏蒼翠的小島，從她眼前滑過，遠去了，似乎又近了，心頭一陣悸動。

她開始浮想聯翩，島上有紫荊花開嗎？她有些恍惚，眼前一閃一閃的光圈，光圈裡紫荊花開滿樹，像奼紫嫣紅的雲霞？再定睛一看，什麼都沒有，一個個的島，小了、模糊了，恍若昨夜的夢境。那些走過的路、遇見的人，只是緣起緣滅，山還是那山，水還是那水。

紫珠嘆了一聲氣，轉過頭來問身邊的先生：「你知道這海的名字嗎？」

「不是太平洋嗎？」先生的眼睛和手一直專注在手機 上，看都不看紫珠一眼。

紫珠說：「這片海叫伶仃洋，文天祥曾寫過：惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁。說的就是這片海。」紫珠知道先生沒有興趣，她是說給自己聽：「伶仃洋裡不伶仃，怎麼可能伶仃呢？你看看那些來來往往的船，還有港珠澳大橋，大橋上肯定車如流水。」

歲月如煙，煙雲中隱現出迂迴曲折的山水。那時她多年輕，枝繁葉茂的青春如開花的紫荊樹。一段幼稚的戀情讓她傷心淚流，分手的緣由很簡單，男朋友買了一輛摩托車，要載她去高速上兜風。換上其他女孩，早就歡呼雀躍了，但她卻有些怕，不敢即刻上馬。男朋友對她嗤笑道：「這都怕？怕我帶你去見閻王爺爺？想上我車的女孩有的是！」這是什麼話？兩人轉身就拜拜了。

男朋友是她的高中同桌，上課嘰嘰呱呱，被老師趕到教室的後排。沒關係，他們就當後排是VIP休閒區。紫珠是在高考前的最後三個月醒悟，然後奮發讀書，考上了大學。男朋友還是喜歡玩，高中畢業後在老爸的工廠打工。

男友衝動魯莽，幼稚不成熟，但到底是青梅竹馬的初戀。失戀總是煩心，朋友勸紫珠：新的不來，舊的不去。再轟轟烈烈愛一次，你會把前任忘在沙灘上。但是大學時的師姊對她說：那年失戀，我連上吊的心都有了。但是一旦投入托福和GRE的汪洋大海中，只知奮勇朝前。

紫珠聽進去了，去了廣州一所大學的出國培訓班，攻讀托福和GRE。浩瀚無邊的單詞和全真題，鋪天蓋地朝她撲過來，累不累？苦不苦？那又怎樣？在忙碌中讓憂傷隨風而逝。

那天她去學校教務處買全真題，她需要的那版缺貨，一個叫邱峰的男同學說他能幫她，他們就這樣走近了。他成熟穩重，學業又是那麼優秀，是他心目中的理想男子。

秋日湛藍的天空下，紫荊花開了，滿樹的歡天喜地。明媚清麗的世界裡，她的眼睛很亮，像動人的晨星，而她聲音低了、柔了，像風中飄落的紫荊花瓣。

她對他說：「真希望早一點遇見你，把最完整的心給你。」

他說：「不早不晚，我們在最美的時候相遇。」（上）