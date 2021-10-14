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中年心事（九）

海沂

「我爸好討厭。要嘛不回家，一會來就發酒瘋，跟我媽吵架，嚇得我要命。真希望我是個男的，能保護我媽。阿姨，你說我媽把門鎖換了，對不對？」

「你爸沒在國外？」顏清凡瞪大眼睛，疑惑地看著辛籽的女兒。

「沒有啊，他哪也沒去。跟我媽大吵一架之後，搬去我奶奶家一年多了。」許心超一臉懵圈表情。

「噢。許心超，你媽真不容易。公司、家裡一大堆事要她操心，你一定要多體貼媽媽，對媽媽說話要有禮貌。看看，你都長成個大姑娘了，自己的事情盡量自己來做，比方說，自己拿琴盒。」

「嗯。我知道。」許心超點點頭，燦然一笑，顯得清純乖巧。

顏清凡不由得心疼起這個裝束得半男不女的孩子來，覺得她的壞脾氣，可能是父母關係長期緊張不和造成的。不知道她稚嫩的身體，是否經得起父母之間的折騰，是否承受得了大人對孩子的巨大期望。

「阿姨，我很想知道你上學時的理想是什麼？」許心超手上又端來一盤食物，這一次菜多肉少。

顏清凡認真地想了想說：「那時我經常在作文本上寫，當科學家，做共產主義接班人，都是學校裡老師教的，完全不是真心話，其實我根本不清楚將來想做什麼。說來慚愧，我小時候沒有理想，只盼望著少一點作業、少一點考試，多些玩的時間、多些屬於自己的時間，哪怕是一個人發呆，胡思亂想。許心超，你的理想是什麼呢？」

「哈哈，聽到有人和我一樣，不愛寫作業、討厭考試，我就放心了。」（九）

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