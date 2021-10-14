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不讓眼淚掉下來（全文完）

李東文

明攫望著我一會，然後說：「對不起了呀哥，我不該改名明攫的。」

我「哈」的一聲笑起來：「你現在才來說這個，有點太晚啦。」

明攫小時候叫明亮，是醫院的常客。後來父母聽了神婆的建議，給他改名明攫，意思是從我的命裡「攫」取些福氣，以確保他能健康成長。

明攫又說：「我現在身體這麼差，想了很多辦法也沒能好起來，還連累了你──如果不是我，你的身體可能會好一些。」

「明攫你快別傻了，封建迷信那一套你也信！再說啦，就算這是真的，哥也不怪你，你那時才幾歲大！要怪就怪你爸、你媽，是他們拿的主意──我跟你開玩笑的，你年紀也不小啦，還胡思亂想！」

「哥，我考慮了很久，不出國啦，不捨得出去。」

我愣了一下，伸手拍拍他的肩膀說：「這我就放心了，我們大家還是離得近一點好。」

那天在醫院，父親對我說，比起擔心自己，他更擔心明攫的身體。記得父親當時還說，幸得當年給他改名了，要不然未必能將他養大。

我說：你快別傻了爸，盡想這些有的沒的！

父親說：「我們對不起你，讓明攫改這樣的名，搶走你不少福氣。」

我說，我福氣一直都不錯，現在也還行。明攫有沒有搶過我的福氣我不知道，但就算真的搶了，那也沒關係，反正都是自家人。

父親又說：「我和你媽都不在以後，你要照顧明攫，讓明攫也照顧你，你們一定要團結！」

我的眼眶濕了，別過頭去，不讓眼淚掉下來。（全文完）

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