4

「雪瀅老師，這部小說 是自傳體嗎？」

「雪瀅老師，能不能談談，您為什麼要起這個書名《沉默的麥田》？」

「很好奇，那位鄉村少年後來怎麼樣了？他和女主人公還有過交集嗎？」……

郵輪 上的新書發布會氣氛異常熱烈，連主辦方都沒料到，能有這麼多讀者參加。除了作協的作家和文友，多半都是船上的遊客，其中好多人坦言，他們就是為了參加雪瀅的新書發布會，才上了這艘郵輪的。

雪瀅自己也感到驚訝，她的碼字生涯還不到十年，卻贏得這麼多粉絲的追捧。她不敢說自己的文字多麼有感染力，只不過一直都堅守著真誠表達的初心。不管是做為作家還是女人，擁有熱誠的粉絲總是令人欣慰的，他們甚至可能成為支撐她寫作的精神支柱。

對於讀者的提問，雪瀅雖然早已有心理準備，但有些還是觸到了她的痛點。有讀者直言不諱地問她：小說寫的故事是您自己的親身經歷嗎？她一時語塞，竟想不出合適的答覆。

本來她可以像許多作家那樣，按照套路說話──任何作家都無法逃脫自身的影子，但不能因此就將作品解讀成是她的自傳。可她不願意說違心的話，更不想用些不痛不癢的話來搪塞讀者。那樣的話，雪瀅就不再是粉絲心目中純真本色的雪瀅了。

她坦承自己寫的確實是少年往事，儘管三十多年紅塵滾滾，卻絲毫沒能讓她的記憶褪色。她依然能觸摸到十二歲少女的痛，就像麥芒扎入心口。記憶是唯一令她活著的東西，而寫出那些回憶，或許可以幫助她抵抗恐懼。（六）