辛籽用一隻手按住朋友的肩膀，懇請她留下，另一隻手抓起皮包，快步走了。

從後面看辛籽走路的樣子，沉重裡帶著急促，雖然是一個女人的背影，卻更像是一個肩負重擔的中年男人。顏清凡很有些佩服和不忍，她轉過頭來，對許心超說：

「從國內到國外，你媽是我見過的媽媽裡，對孩子最關心的一個。她什麼好的都想給你，自己卻忙得顧不上吃飯，你對媽媽的態度能不能好一點？」

「阿姨，你是沒見我媽在家裡發瘋的樣子，我都是跟她學的。不過她發完火會後悔、會向我道歉。她擠出時間帶我出去旅遊，北美、歐洲都玩過了，不知道算不算是對我表達歉意。」許心超說。

女孩的話讓顏清凡一驚，看來她已經不是小孩了，能夠感知摸透大人的心理，還善於推卸責任。

「嗯，真是個好媽媽。許心超，你覺得在哪玩的比較有意思？」

「都差不多吧！就是匆匆忙忙到處逛店、拍照，幫她的同事、朋友買各種東西，累得我要命。我最想去看哈利波特 的古堡，結果沒去成。我經常覺得，其實我媽對朋友、對同事，比對我好多了。」女孩咬著嘴唇，一副無限委屈的表情。

顏清凡正尋思著找合適的話來開導她兩句。

「阿姨，對不起，我要接個電話。」許心超拉開椅子，站到一旁對著手機 說：

「老爸，你吼什麼？吼什麼？憑什麼罵我媽？她把門鎖換了又怎樣？誰叫你老不回家。我正和媽媽的朋友吃飯呢，拜拜！」

顏清凡假裝沒聽見，她離開餐桌去拿食物，許心超跟在後面。（八）