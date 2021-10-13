不讓眼淚掉下來（四一）

我說：拉倒吧你，你是爸爸的兒子，你不麻煩爸爸，還能麻煩哪個？

不要說我矯情，也不要說我溺愛孩子，這些全是我的真心話。小政小學四年級時，被一個開車時玩手機 的司機撞傷過。當時我正在上班，接到電話後站都站不穩。同事開車送我去醫院，一路上不敢跟我說話，因為我一張嘴，上下牙齒就會碰撞發出可怕的聲音。幸虧只是受了點皮外傷，但真的已經把我嚇破了膽。從那以後，我調整了自己對兒子的期待，只要求他長大後善良、健康、快樂，以及能自食其力。

過了一天，小政打電話告訴我，他找到搭順風車的人了──隔壁班有位也被停宿的學生跟我們住同一社區，對方家長願意帶他。我幾乎沒笑出聲，這臭小子，交際能力還挺強！

第二天下午，醫生通知父親可以出院了。父親鼓起來的傷口，拆除「負壓艙」後，很快又像原先那樣凹下去，傷口的新皮也未完全長好。但醫生說已無大礙，不必再打消炎針，每天用酒精消毒，敷上讓組織生長的藥膏即可。也就是說，父親的傷口完全癒合以後，小腿肚上會有個像被勺子挖出來的坑。

不知不覺，我已在台山老家住了二十餘天。這漫長的大半個月，我掉了好幾斤肉，頭髮也長到亂七八糟。訂好高鐵票，看看時間尚早，讓明攫送我去鎮上理髮。

我叮囑明攫，起碼每個周末帶孩子回梁丙子村，和父母吃一餐飯。

明攫說：哥，你也要多回來。

我說：我坐骨神經痛又發作了，這幾天在家不敢講，回廣州後，搞不好要住院。

「你怎麼會坐骨神經痛？」

「老毛病，一不留意就會發作，算是職業病吧！我膝蓋不是傷了嗎？沒法長時間站，但在醫院又沒床讓我躺，只好一直坐著，不知不覺又壓迫到腰椎。你哥我也老了呀。」（四一）