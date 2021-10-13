他從後院轉回來，手裡還拎了個網兜。他把奶桶遞給瑩子，趁勢抓住她的一隻手，殷勤地說：這個也一塊拿去吧，剛打下來的圓棗子，老甜了。一邊說，一邊把瑩子往他懷裡扯。瑩子用力推開他，把他推了個趔趄，綠綠的圓棗子撒了滿地。

這時大春娘從草屋跑出來，她大聲嚷嚷道：「你這是做啥呢？怎麼好和人家閨女拉拉扯扯的，還要不要臉啦？」

男人把網兜一扔，氣急敗壞地衝她罵道：「你他媽瞎嚷嚷個屁呀，看老子不揍扁你。」

瑩子嚇得魂都飛了，她掉頭就往院子外面跑，手裡還緊緊地抱住那只奶桶。她瘋跑了一陣，回頭看了看，男人並沒有追上來，這才稍稍鬆了口氣。

她深一腳、淺一腳地走著，昨夜的一場秋雨，使麥地的小路更加泥濘。她的鞋上沾滿了泥巴，重得抬不起腳來，她恨不能脫下鞋來打赤腳。

正在這時，她聽到一陣刺耳的「突突突突」聲，抬頭一看，嚇出了一身冷汗。迎面開過來一輛手扶拖拉機，擋住了她的去路。大春爹正坐在駕駛座上，他咧開嘴，嘿嘿地笑著：小丫頭，上車吧，路上這麼多爛泥，大叔送你回家。

瑩子想奪路而逃，她拐進了麥地，可她的腳一踩進去，便拔不出來了。男人跳下車，一把抱住她，把她拖進了麥地。嘿，小丫頭，你還挺倔的。大叔不傷你，就摸一下你的小仙桃。他那雙髒兮兮的手一下就伸進了她的衣衫裡，兩人扭打到一起。

瑩子拚命地大喊，淒厲的叫聲劃破了麥田的寂靜。麥穗都低垂著頭，不忍看下去。（五）