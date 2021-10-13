薛慧瑩／圖

「她一個人租兩臥兩衛的公寓，好像很富裕的樣子？」

「哎，她沒什麼錢，還領房租補助，每年填表申請要我簽字呢。其實她原來是跟一個朋友合租的，可兩人鬧矛盾翻了臉，朋友也搬走了。」

「嗯……你看，她的家具不多，樣樣都挺有特色。美國 人好像沒什麼錢，也還是把生活過得滿有品味的。」

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做完評估，姍姍趕緊和維修工約好了時間，提前給莉亞發了通知。

莉亞不置可否，卻馬上短信追問：「維修期間，你自始至終都在公寓嗎？」

「我都會在的。」

不一會兒，莉亞又打電話過來：「維修的時候，你必須保證在場！你們一定要戴口罩、手套，除了需要修理的之外，維修工不能觸摸其他任何東西。我們公司每星期都給員工做病毒核酸檢查。我一直是陰性，要是變成陽性，八成就是你們的問題。」

「我們會遵守防疫措施的。你想想，其他還有什麼要修理的嗎？」

「廚餘磨碎機好像壞了，還有電扇下面的燈也不亮了。」

維修做完那天晚上，姍姍收到莉亞的短信。信中歡喜之情溢於言表，說她瞧見洗浴池上面嶄新的鍍鎳水龍頭、推拉自如的衣櫥櫃門和客廳裡明亮的燈光，有多麼開心。信尾還加了一串表情包，有紅心、花束，還有合不攏口的笑臉。

姍姍看完信後，輕輕舒了一口氣，心想，這些家什壞了這麼久，莉亞竟然一反常態，就這麼硬挺著，寧願將就湊合，也不找人來修，肯定是怕染疫風險。要不是她為了延租許下諾言，不會允許外人來維修的。看來，她還真是挺配合的。

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轉眼快到四月中旬了，姍姍約梁燕來公寓拍照準備上市。梁燕告訴姍姍，拍照前她要布置房間，會挪動一兩件家具。兩人商量著，最好是上午客廳內陽光充足的時候。姍姍沒想到，莉亞聽說要挪動她的東西，就堅持一定要等五點她下班以後。

「五點太晚了，光線太暗。」

「你們要動我的東西，我必須在場！」

「那我們不動你的東西，可以吧！」

「我不相信你們！前幾天修廚餘磨碎機，水池下面的東西就被挪動了！」

強硬的聲音使姍姍感到十分意外：那天莉亞的短信，字裡行間都透著喜悅，什麼都沒埋怨，怎麼現在又來了個一百八十度大轉彎？廚房水池下面瓶瓶罐罐塞得滿滿，不搬開，能修磨碎機嗎？再說都戴著手套，修好之後，一切東西都物歸原處了。

她剛要跟莉亞解釋，莉亞又抱怨起別的事來：「我簽新租約的時候，你為什麼不盡快給我推薦？」

姍姍記得，那是個周五，聽到租賃公司要求了解莉亞的留言時，已經是下班時間。她撥回電話，只聽到留言機的聲音。她想周末大家都休息了，就決定周一再回話。可莉亞周日一早就打來電話，急沖沖地要姍姍馬上向租賃公司推薦她，刻不容緩。

姍姍撞上無數次留言機，莉亞還是不斷催促。整個周日上午，姍姍的時間都泡在與莉亞來來回回的電話粥裡。終於，有人聽到姍姍介紹莉亞的留言，打電話過來詳細詢問。姍姍說了很多讚美莉亞如何如何，是難得的好房客一類的話。她覺得全世界租賃產業也不可能有比這更好的推薦了。

一星期後，莉亞順利拿到租約，她興高采烈，還滿懷感激地謝了姍姍。可是現在，一切又都變味兒了。

此刻，莉亞還在電話裡喋喋不休：「我找了好幾家租賃公司，都只允許視頻虛擬看房。虛擬看房！你聽說過嗎？怎麼可能了解房子到底怎麼樣！好不容易這家讓我實地看房，你卻遲遲不給推薦，弄得我那幾天心神不定、坐臥不安……」

姍姍覺得莉亞有點胡攪蠻纏。不是商量拍照時間嘛，扯這麼遠。再說租約早就拿到了，這都是哪兒跟哪兒的事兒呀！她一下子沒了耐性，對著手機 大聲喊：「莉亞，夠了！你好好想想，從你搬進來以後，哪樣要求我沒滿足過你？延租時說好了的事，現在怎麼故意為難？夠了！」

對方忽然停止了抱怨，聽筒裡良久啞然無語。

姍姍意識到自己有點兒失態，不想再無禮地先掛斷電話。她等著聽莉亞狠狠地掛電話的聲音，可是聽筒裡除了急促的呼吸之外，沒有任何動靜。她呆呆地等了一會兒，還是只聽到呼哧呼哧的聲音，就輕輕地先把電話掛了。

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莉亞愣愣地看著手機，她面無表情，急促地喘息，全身劇烈抖動，眼前又浮出她的姊姊。她永遠無法忘記，半年以前姊姊臨終時的樣子。由於依靠呼吸機呼吸太久病情仍無轉機，為了避免由口腔接入的呼吸管造成氣管與喉部損傷，醫生不得不在脖子前面開一個洞（造口術），將原來從口腔接入的呼吸管，改道從這個洞口直接接入氣管。

姊姊奄奄一息地躺在病床上，臉色青白，胸部和手臂也都被各種粗粗細細的管子，連接到叫不出名的檢測 儀和機器上，整個人在管子糾纏裡，像是被五花大綁起來。

可她還是沒能逃過新冠這一劫，半昏迷狀態中，只留下一句含糊不清的話：千萬……別感染……莉亞伸出雙臂想緊緊地抓住姊姊，可她觸到的只是冰冷的螢屏。（二）