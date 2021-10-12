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不讓眼淚掉下來（四○）

李東文

馬阿姨過來說，隔壁來了個被硫酸燒傷的人，問我們能不能改成一對二。即是她照顧我父親的同時，也照顧隔壁房間的病人。我頓了一下，一時找不到合適的詞應對。

父親說：不用再麻煩你了，我自己能下床走動了啊！

這位在化工廠上班的中年男人，下班後折回去取東西，於轉角處跟端著硫酸的人迎面相撞，臉、身體、手腳有不同程度的燒傷，全身纏滿了繃帶，讓他看上去像個不夠嚴謹的木乃伊。幸好個子高，眼睛能倖免。也幸虧硫酸的濃度不算太高，要不然會更慘。

小政和我視頻，我問他這個時間怎麼會在家。他說：爸爸你有多糊塗！今天是星期天。他還是那個要求，休學一年再讀。我昨天從他媽媽那裡知道，他在學校偷玩手機讓老師發現，被停宿一個月。因為無法接送，準備申請停宿延期，直至我回到廣州。

這個小混蛋啊，有時真讓人頭大。他知道偷拿家裡的手機回校會被發現，去外面買了個很便宜的二手貨……我問他為什麼非要休學。他說感覺同學們都很用功讀書，而他不想用功，成績跟不上，會丟我們的臉。

我說：你快別傻了，爸爸從沒要求你考試拿第一。因為爸爸不要求你成為偉大的人、不要求你成為世界首富，或者別人眼中成功的人──你還記得爸爸對你的三個要求嗎？不記得爸爸再跟你講一次，第一，你要善良，不害人。第二，你要開心。第三，要自食其力，有自食其力的心，有自食其力的本領──能做到這三點，已經很不容易。尤其是第二點，要健康而且開心地生活，是爸爸對你最大的期望，所以你不要給自己多少壓力，學習嘛，盡力就好。

他似乎挺滿意我的這個答覆，又說：但每天麻煩你接送我，覺得很對不起你。（四○）

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