為了妹妹和媽媽，瑩子，你不能做慫包啊！她就這樣硬著頭皮，像哨兵上崗執行任務一樣，繼續隔天一次的冒險之旅。她把恐懼和顫慄都憋在心裡，連一星半點都未曾流露出來。她知道，只要她一說出口，爸媽肯定不會讓她再去了。

清早的空氣濕漉漉的，趕上下雨天，路愈發泥濘難走。讓她奇怪的是，每次她趕到丁家，都見大春在院子裡忙活著什麼，他好像有意在等她。大春比她大四歲，小學畢業就輟學了，在家幫助父母幹農活、餵豬放羊。他悄悄對瑩子說，他不會永遠待在這個鬼地方的，總有一天，他要離開家，到很遠的地方去。

瑩子盯著他亮亮的眼睛，禁不住又聯想起天鵝絨來。她覺得他的確不應該屬於這裡，但她也想像不出，他的那個「很遠的地方」到底在哪兒，又是個什麼樣子。站在大春家的院子裡，她才意識到，雖然她與他只有幾里地的距離，但他們好像生活在兩個迥然不同的世界，拿戶口本領商品糧的人和靠自留地吃飯的人，過的是多麼不一樣的日子。

一個陰沉沉的早晨，她到了丁家院子，卻沒見大春的影子，只有那個男人在豬圈前面轉悠。他訕笑著走過來說：大春割草去了，我去給你擠奶。

他的眼神讓瑩子起了一身雞皮疙瘩，那樣子就像醉漢見了酒，挪不動腿似的。他貪婪地盯著瑩子，盯著她若隱若現微微隆起的胸脯。她想扭頭跑掉，耳邊卻響起小妹的哭聲。她咬住嘴唇，忍住了，把保溫桶遞給他。（四）