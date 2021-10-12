薛慧瑩／圖

姍姍心裡忐忑不安，賣公寓的事一波三折，沒她想像得那麼順利。

她急需這筆錢盤下一個食品車。據說食品車移動方便，可靈活改變賣餐地點到人多熱鬧的集市，甚至去露天音樂會、大型婚宴，比開餐館更賺錢，是投資小、管理簡單、本少利多的買賣。

她文科出身，移民美國 之後找不到工作。人近中年，不想苦哈哈再讀其他專業，就一直靠做小房東出租公寓，外加打零工維持生計。她感到房東這條路不好走，想換一種活法，憑自己一手好廚藝打天下。

預計美國七月獨立日前後，疫苗 接種率可達到百分之七十左右，新冠病毒有望得到控制。屆時市場就能解禁，她要趕在市場開放之前，做好所有準備。她需要賣房這筆現金。

剛好房客莉亞的租約四月底到期。姍姍就想著趁春天房市旺季將公寓上市，最晚不超過四月十五號。正盤算跟莉亞商量呢，莉亞卻請求將租期延長一個月，因為她的新租約六月一號才開始。

姍姍感到左右為難，她一心只想盡早將公寓上市，可總不能讓莉亞再去找一個月的短租啊，於是對莉亞說：「倒是可以再給你延一個月，只是這段時間免不了有人來維修、評估、拍照、看房，你願意嗎？你知道，我不能拖太久，過了夏季就不好賣了。」

莉亞想起了姊姊，想到染疫的可能。可她巴不得解決這個月的住房問題，也就滿口應承下來。

「當然，有人來公寓時，我會提前一天通知你，一切操作都遵照防疫安全標準。」

「我懂，絕不會耽誤你賣房的。」

就這樣，兩人定好協議，莉亞還再三謝了姍姍。

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公寓評估那天，姍姍先到了幾分鐘。這是一片公寓小區，設有健身房、泳池，網球、籃球和排球場、兒童遊樂園以及可供開派對的俱樂部。小區裡一棟棟兩層小樓坐落於微微起伏的坡地上，每棟樓裡，樓上、樓下各有四套公寓。姍姍坐在她那公寓樓門口，等售房代理人梁燕。

公寓樓四周樹木繁茂、綠草如茵，早春三月，草坪邊緣點綴著幾株鬱金香，有的才剛剛展開花瓣，黃得水靈剔透；有的則頂著微微隆起的花蕾含苞待放，全然不知道世上有病毒驕橫肆虐。她看到梁燕的大奔從遠處開過來，就趕緊深深吸進一口新鮮空氣，戴上了口罩。

姍姍那套位於二樓的公寓裡，梁燕在每個房間走來走去，四處審視，一會指出不時漏幾滴水的龍頭、一會兒又擺弄關不攏的櫃門，洗浴間的鏡子和照明燈款式陳舊，最好更新，牆壁也該粉刷成當下時興的灰色……姍姍一邊記下該維修的事，一邊心裡盤算，粉刷牆壁對房客可不是一般干擾，便問梁燕：

「只把該修的修一下，不大動干戈，你看能上市嗎？」

「今年市場火爆，你們小區十棟八號公寓跟你一樣的房型，也是兩臥兩衛，外帶兩個地下停車位，上市兩天就有八個offer，很搶手。」梁燕表示：「不過，牆壁給人的整體感和第一印象太重要了。粉刷了，看房人一進來，就會有眼前一亮、煥然一新的感覺。花不了多少錢，卻能大大提升上市價格。」

「太多打擾，房客會不願意。還是只做必須的，盡早上市吧，只要能賣出去就好。」

「沒問題。是啊，雖說部分人打了疫苗，可感染數還遲遲不下，又出現了新的變異病毒。疫情 這麼嚴重，你房客能同意房子上市，很不錯了。」

姍姍這才把莉亞要求延租和她如何承諾維修看房的事，說給梁燕聽。

客廳裡地板擦得纖塵不染，家具很簡單。壁爐前瓷磚地上有一個複式黑色金屬燭盤，四枚大號紅燭順序排開；壁爐上一瓶淡雅的乾花顏色錯落有致。壁爐右邊是一台電視。沙發面對壁爐，橫紋橡木咖啡桌已經很陳舊，使桌面上那個淡褐色蝴蝶印紋木製盤子更加醒目。

梁燕注意到，與電視相對的那面牆邊，放了一張不大的長方原木桌，桌上倚牆豎立著一幅人體油畫，輕如淡墨的線條和棕色、肉色相間的明暗油彩都極為簡約。那女人側身背對觀者，低頭拉長白皙的脖頸，栗色濃髮半遮面頰，使相貌和表情難以分辨。背部則呈現葫蘆似的曲線，柔軟地描畫出纖腰細身和豐滿的臀部。側胸處清淡的一筆勾出隱約可見的乳房，微微翹著，使整個胴體充滿成熟女人的活力，同時又有一種說不清的模糊和神祕。

「這是莉亞？」

「我開始也以為是她呢！可莉亞說不是，因為很多人都覺得這幅畫像她，她就買下來了。」

小桌中央，那幅油畫前面擺著一尊站立的木刻佛雕和一個精緻的五彩玻璃小燭台。小桌旁邊一塊根木雕成的小凳上，放了一盆鬱鬱蔥蔥的蘆薈。

「她信佛？」

「不知道，疫情以來還沒見過她呢。她在這兒住了快兩年了，從來沒機會跟她聊天，更不用說了解了。她搬進來時，我按以往問候新房客的習慣，打電話問她一切可好。還沒來得及開口，就被她訓了一通，說我驚動了她，說有事只能發短信或E-mail聯繫。」

「哦？那她按時交房租嗎？」

「每月倒是老早就把支票寄過來。憑良心說，就房租和保持清潔來說，還真是不可多得的好房客。」（一）