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中年心事（六）

海沂

顏清凡覺得索然無味，不想搭腔。她在十字路口停下來，幫辛籽扶住高大的琴盒，看好友貼在腦門上的油膩頭髮，被疾馳而過的汽車拉風吹起，戰慄飄散的頭髮襯托著一張乾燥失神的臉，不由得生出無限的同情。她靠近辛籽，緊緊拉住她的胳膊。眼前的車輛一輛接一輛，紅綠燈卻壞了，只能憑著不怕死的勇氣，見縫插針地穿過馬路。

「你真勇敢。不緊跟你走，我不知道啥時候才過得去馬路。」顏清凡回頭看看川流不息的汽車，心有餘悸地說。

「哎呀，這算什麼勇敢？我天天從這過馬路，習慣了。」辛籽的表情像是在說她的朋友大驚小怪。

她們終於來到馬路對面一家星級酒店的西餐廳。這裡裝飾豪華，巨大的水晶吊燈如同綴滿星星的瀑布，鍍銀的冷餐盤層層疊疊，浸泡著紅椒和橄欖的各式玻璃瓶，堆成高低錯落的小山。熱食一溜排開，各種冷飲和甜點擺在大廳的另一邊，頭戴高帽的中外廚師站在食材前隨時聽命。

「都餓壞了吧。來、來，這裡的西餐可能不夠地道，但是隨便點、隨便吃。許心超，趕緊去拿你想吃的義大利麵呀。」辛籽熱情地招呼著。

顏清凡選了些苦芹、紫甘藍、黃瓜片，淋上兩勺沙拉，又拿上山藥和烤鮭魚。許心超端著滿滿一大盤的義大利麵放到餐桌上，小山似的麵條上面堆著牛肉丸和炸雞翅，盤子邊緣還有兩個紙杯小蛋糕。辛籽盤子裡的內容跟女兒大同小異，只是分量少些。

許心超大口吃下一個紙杯小蛋糕。

「你先吃甜點？還是來點青菜比較好。阿姨盤裡的菜沒動過，分給你。」（六）

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