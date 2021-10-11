不讓眼淚掉下來（三九）

我不肯跟著他去傳染科，那裡什麼病都有，萬一染上，我找誰報仇去？

我問：是誰送他來醫院的？

「他那個做牙醫的兒子，」馬阿姨說，「病房都沒進，站在門口交代兩句就走了。父子兩個說話都是惡凶凶的，好像有多大仇恨一樣。」

「後來呢？」父親問。

「後來醫院打電話讓他兒子過來辦轉去傳染科的手續，而且做手術什麼的，必須要由家屬簽名。他兒子說不管了，他要治自己治，不治就去死。最後是他一個外孫女，大概是大學剛畢業吧，過來幫他辦了手續。」

病房裡一片唏噓。父親有些不好意思地對我說：還好你和明攫都照顧我。

我說你快別傻了，那些不理老人的子女，大概也不能全怪他們。有可能是小時候父母對他們不好，他們才這樣的──你對我和明攫挺好，我們沒理由恨你。

父親說：我對明攫很好，不怎樣疼你。

我沒想到老頭說得這麼直白，倒是愣了一下，藉故去走廊的休息區靜坐。

後來馬阿姨再餵父親吃水果，餵粥、餵飯，我就當作看不見。

父親用了「負壓艙」四天，醫生幫忙除下，因為已經漏氣失效。醫生說傷口復原得很好，凹下去的部分重新鼓了起來，明顯看到有新的肌肉 在生長。也就是說，父親已能下床活動，也不再需要馬阿姨照顧。

但父親問我，還要不要繼續請馬阿姨幫忙。我有些勉強地說：你還需要的話，那就接著請唄。父親說，一百八十元一天挺心疼的。我差點沒笑出來，扶他去走廊活動筋骨。

他一連躺了四天，腿腳更加綿軟無力。我攙扶著他，感覺他鬆鬆垮垮的，似乎我一鬆手，他就會癱倒在地。（三九）