阿普航空／圖

「怎麼沒看見一隻羊呢？」爸疑惑起來。

「在那邊呢，你看！」瑩子往屋後遠處的草地上一指，有兩隻羊正在悠閒地吃草。

就在他們東張西望的時候，站在院子裡的矮個女人朝他們擺擺手，「是來拿羊奶的嗎？進來吧。」她嗓子沙啞，頭髮亂蓬蓬的，皮膚曬得又乾又黑，嘴角、眼角抽起了很多皺紋。

瑩子跟著女人走進草屋，屋子很空，正中是廚房，兩邊各連著一間睡房。女人從灰禿禿的灶台上拿起一只暖瓶，鐵皮漆已經脫落，看不出本色來了。

「瞧，奶俺都擠好了。下次你清早來，俺讓大春直接就擠到你的暖瓶裡。這羊奶可新鮮了，回家煮開了再喝。大人、小孩都能喝，餵月子裡的娃，比人奶還好呢。」女人說著，朝後院喊道：「大春，快把羊牽過來，給人家看看。」

「俺家的羊奶好，全是大春的功勞。他隔三差五就去一趟北面的草場，割上幾大捆草回來。那兒的草又肥又壯，羊吃了能催奶呢。」女人雖然看起來不起眼，卻是個天生的話匣子，一旦打開便關不上的節奏。

「娘，乍那麼多話呢？」瑩子循聲望去，見一位高個子男孩不急不緩地從坡上走下來。他膚色黝黑，濃密烏亮的頭髮，身上的藍條紋圓領汗衫洗得發白了。他也在打量著瑩子。瑩子心裡一驚，男孩的眼睛亮亮的、柔柔的，多像天鵝絨啊！她心裡這麼思念的一瞬，臉不自覺地紅了。

她想說點什麼，還沒等開口，男孩牽著的羊就「咩咩」地叫起來，一聲接著一聲，不肯停下來。男孩皺皺眉頭，拿手拍了一下羊頭，「好了、好了，怎麼你也這麼多話。」瑩子聽了直想樂，沒想到，一個鄉下少年還挺有幽默感的。

這邊爸爸和女人談妥了，爸爸交給女人一個月的預付款，瑩子隔天來她家取一次奶。不取也無妨，但錢就不能退了。

從草屋走出來，瑩子和爸爸長長地吁了一口氣，四妹子有奶喝了，羊奶也是奶啊，總比嗷嗷待哺要強。回來的路上，他們又經過那片麥地，夕陽溫暖的餘暉給麥田塗上了一層金黃色，沉甸甸的麥穗隨風擺動，宛如金色的麥浪，真美啊！瑩子忍不住唱起歌來，她只顧唱歌，卻沒注意迎面開來了一輛手扶拖拉機，險些撞到她，爸用力把她拉到身後。

司機回過頭，衝他們罵罵咧咧：「不想活了，找死啊……」

突然，拖拉機停下了，罵聲也止住了。她回頭一看，那個男人正歪著腦袋，狠狠地盯著她，嘴角上還掛著一絲壞笑。瑩子急忙掉轉身子，拉著爸的手，頭也不回，飛也似地穿過了麥田。

3

第一次上路，瑩子還是怕怕的。她在心裡暗暗給自己打氣，有什麼好怕的，世上本來無鬼怪，鬼怪都是人鬧出來的。穿過那片麥田時，她大聲唱歌給自己壯膽，從「閃閃的紅星」一直唱到「金黃稻穗沉甸甸」。幾乎是一路小跑著，她撞開了丁家的柴門。大春剛好在院子裡，正在給羊剁草。瑩子氣喘吁吁的樣子，把他嚇了一跳。

「你怎麼了，是碰到狼了嗎？」

瑩子搖搖頭，提心吊膽地問：「這地方真有狼嗎？」

大春笑了，露出一排整齊潔白的牙齒，「哈，別當真，我說著玩的。」他接過瑩子的保溫桶，到後院給她擠奶去了。

瑩子正在左顧右盼時，忽聽身後有人說話：「欸，這是哪家小姑娘這麼漂亮呀？」

她回頭一看，驚呆了。居然是那天在麥田邊上碰到的拖拉機司機，他怎麼會跑到這裡來？男人衣衫不整，看上去好像許多天沒洗臉了。

大春提著保溫桶，從後院走過來。他白了男人一眼，把保溫桶遞給了瑩子。

男人的眼睛一直在瑩子身上滴溜溜地轉來轉去，他湊近瑩子說：「你家住哪兒呀？離這裡很遠吧？要不要我開拖拉機送你？」

「爹，快回屋吃飯去吧！人家認識路的，用不著你送。」大春高聲大氣地衝男人說。

瑩子心下一驚，趁這父子倆說話的工夫，她悄悄地跑掉了。跑啊、跑啊，她不敢回頭，生怕那個男人會追上來。穿過麥田的是一條土路，凸凹不平的車轍，到處都是風乾的馬糞蛋子，她的藍布鞋裡灌滿了沙粒。一直到上了大路，她的心還在撲通撲通地跳個不止。這個衣著邋遢、愛吐髒字的男人，居然是大春的父親，這太讓她震驚了。一個眉目清爽的少年，怎麼會有這樣一個相貌猥瑣的父親呢？她想不通。

還沒等她走進家門，就聽到了四妹子的哭聲。媽站在門口，正眼巴巴地等她回來。她本想告訴媽丁家院子裡的男人，可話到嘴邊，又嚥了回去。小妹緊緊嚼住奶瓶嘴兒，吮吸奶汁享受的樣子，讓她於心不忍。（三）