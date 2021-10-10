他現在覺得自己已經是大人了，不想做媽媽的跟屁蟲，尤其不想跟一幫嘰嘰喳喳、大大小小的女人混在一起。

「吉米不適應國內的空氣吧？周末我們去看他，順便讓許心超跟他練練美式英語，過兩年我們也去美國 留學。顏清凡，你看國內的服務員，素質多差勁，我說不要咖啡了，她馬上搭拉下臉來。許心超，你一定要把成績搞上去，考上名牌大學，將來千萬不能當服務員！」

「我已經說過無數遍了，我不想去美國，我要去英國哈利波特 式的學校。老媽，我嚴重懷疑，每次跟你講我的心願時，你有沒有帶上耳朵，認真聽我說話。你是不是提前患上了老年癡呆症？我看你比你媽還不長記性！」

許心超趾高氣昂地大聲訓斥起媽媽來，她細細的聲線抬高了八度，聽起來尤為刺耳。

「好、好，咱不去美國，咱去英國。是媽媽不好，工作一忙，就沒認真聽你講話。可是不管去哪，咱都得先把英語學好，對吧，寶貝？」

許心超根本不理會她媽媽的討好道歉，一手挎著顏清凡，一手盪鞦韆似地大力甩著兩只盛禮物的袋子，撇下辛籽在後面吃力地推著大提琴。

「阿姨，你給的禮物不用看就知道，一定高端大氣上檔次。」

剛才女孩對媽媽的放肆無禮，讓顏清凡心裡很不舒服。她想如果自己的兒子這樣對她說話，她一定不會像辛籽那樣無動於衷的。她有點不客氣地說：

「我不知道怎麼算高端大氣上檔次？也不追求，這就是一份好朋友的心意。」

「一份高端大氣上檔次的心意。」許心超側過臉來，稚嫩未脫，卻表情浮誇地說。（五）