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中駐洛領事館：多名中國留學生 來美入境時遭恐嚇

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

有一種告別（一一）

葉周

有人問：「君固多情者，忍拋骨肉耶？」李叔同答：「譬患虎疫死，將如何？」意思是說，如若患暴病而死，或者霍亂來了，即便內心難捨妻子、兒女，又有什麼辦法嗎？

我沒有想到，她也有如李叔同般的決絕。

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幾天以後，疫情繼續升溫，我身邊的一個朋友病了幾天後，突然呼吸困難。我急忙全副武裝，送他去醫院。送進急診室是兩個護士接待的，我心急只衝著其中一個說話，快說完了，旁邊那位輕輕叫了一聲我的名字。

我轉過頭正納悶，她在層層疊疊的防護後面只露出兩隻眼睛。她說：我是亞淳啊！為了穿防護服，她脫去了頭巾，我完全把她當成了一個護士。

你怎麼在這裡？這裡很危險啊！

看著我疑惑的目光，她說，病人太多，醫院人手缺乏，家屬不能陪護。日常的護理工作全壓在護士和護工身上，她和姊妹們來醫院支援。

你們真偉大！我由衷地感嘆道。大家都在躲避瘟疫，她們卻主動走進醫院。我既感動又心疼，急忙說：你自己也要注意防護啊！千萬不能被感染了，我們已經不是壯年，先要保護好自己。

她「嗯」了一聲，又說：醫護人員也快崩潰了，我可以為他們祈禱，給他們帶來心裡的平靜。她說話的聲音從口罩和防護面罩後發出，嗡嗡的顯得不那麼清晰。可是我清醒意識到，這又是一次告別，不知道我們此生還能不能相遇。

還記得和她第一次告別時，站在海灘邊的堤岸上，我說：那麼明年我不能接到你的生日祝福了。這應該是一個問句，我故意說成了對一個事實的陳述。因為她的生日與我一天之差，我長於她一天，所以總是先收到她的生日祝福。

她笑了笑，點了點頭：那麼現在就預先把以後所有的祝福都送給你吧！（一一）

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