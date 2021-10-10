阿普航空／圖

夜色籠罩著海面，海水幽藍深不可測，波濤翻捲，一浪推著一浪。多麼像家鄉的麥田啊！麥田也會湧起麥浪，無邊無際的麥浪會把人淹沒的。坑坑窪窪的小路、彎彎曲曲的車轍、咩咩的羊羔、木柵欄後少年黝黑的臉……

雪瀅的眼睛頓時蒙上了一層淚水。

2

「媽，生了麼？」瑩子從夢中醒來，揉揉眼睛，懵懵懂懂地問。

「嗯。」媽在炕那頭低吟，聲音喑啞。

屋子內很暗，她什麼都看不見。南北兩扇窗都掛上了厚厚的墨綠格子窗簾。她仍記得，三年前三妹子出生時，窗子也是這樣遮擋起來的。藉著窗簾縫透進來的微弱光線，她看見了那個嬰兒包，一條花布薄被把個小東西裹得嚴嚴實實。

「媽，是男孩兒嗎？」她又怯生生地問了一句。

媽沒吭聲，翻過身去，咳嗽起來，嗓子眼像是被濃痰堵住了，呼嚕呼嚕地響。

「瑩子，快端杯水給你媽！」是爸在廚房那邊喊她。

她從被窩裡一骨碌爬起來，光著腳丫跑進廚房，見爸正忙活著煮打滷麵、荷包蛋。她端來一杯溫開水，放在炕沿邊。

「媽，喝點水吧。」這下她看清了媽的臉，心裡一怵。媽的臉怎麼會腫成這個樣子，一雙大大的杏眼幾乎成了一條縫，鼻尖和嘴唇上起滿了小水泡，密密麻麻地揪心。以前她也見過媽媽臉上偶爾冒出個小紅泡，媽會搪塞說，又上火了。要多少「火」才會燒出這麼多的水泡呢？她不敢問，怕捅破這層紙，更怕紙裡面包著一團火。

瑩子把臉湊近媽媽身旁的嬰兒包，她看到的是一張毛茸茸的小臉，仔細地瞅了又瞅，跟三妹子沒什麼兩樣啊！她心一沉，莫非又是個女孩，媽的那股火就是為這竄出來的嗎？她在心裡默默地揣摩著。

門開了，爸走進來，他臉膛通紅，眼裡充滿血絲，熬夜沒睡好覺的樣子。瑩子想起來了，昨天夜裡她聽見爸出門，去請接生的大夫。她還聽到了嬰兒嚶嚶的哭聲，細若游絲，比三妹弱很多。她依然記得三妹子落地時哇哇大哭，驚天動地的。

爸把熱湯麵放到牆角的飯桌上，回頭衝媽說：「瑩子媽，起來吃個荷包蛋吧。」

媽扭了扭身子，沒動靜。瑩子見媽的肩膀在抽搐，發出嗚嗚的低鳴。她急忙跑過去，摟住媽的脖子，「媽，別哭，你別哭呀！」

爸站在那裡，不知如何是好，憋了半天才說：「唉，哭啥呢？眼淚會把奶水憋回去的，到時看你拿什麼餵四丫頭。」

媽媽立馬停止了啜泣，變成了嗚嗚咽咽的哭訴：「都怪俺命不好，不爭氣，讓滿街的人笑話……」

瑩子把臉緊貼著媽的背，聽她胸膛裡此起彼伏的嗡鳴，好像這樣就能減輕她的痛苦了。她是長女，媽的心事她比誰都懂。連生三個女孩，媽的自尊心、好強心都承受不起了，鄰居大媽、大嬸、婆姨們的閒言碎語，像陰溝裡的污水，能把人活活嗆死的。若再添個丫頭（她們就是這麼喊女孩子的），簡直是要命了。瑩子也在心裡替媽流淚，女人啊，多可憐，生孩子本來就受苦，生女孩還要再加一道折磨。如果真有來世，她寧願做個男孩。

爸的話不幸應驗了，媽的奶水下不來，一家人眼瞅著剛出生的四妹子日夜哭鬧，一籌莫展。糖水、米湯都不靈，襁褓裡的妹子瘦得愈發可憐。瑩子眼見媽的唇上又多了一層水泡，情急之下，她說出了自己的主意。

爸聽完，愣了一下，「沒聽說嬰兒能喝羊奶啊，靠譜嗎？」

「我班上同學說，賣羊奶是他家的副業，有不少人去買呢！」

媽嘆了口氣，「不靠譜能乍辦，試一試吧！」

可誰去取奶呢？兩個妹妹還小，媽媽在坐月子，爸爸得去上班，選項只剩下了瑩子。她說：「我早點起來，取了奶再去上學。」

媽一把摟住她，「瑩子真懂事，你四妹有福了。」瑩子眼睛濕了。

賣羊奶的丁姓人家住在鎮子外面，說是只有幾里路。第一次瑩子是和爸爸一起去的，訂貨、交錢本來是大人的事。出了小鎮，他們沿著大馬路一直朝北，過一個橋洞，路兩邊的房子漸漸稀少起來。眼前是一片一片的菜地──角瓜、茄子、辣椒、小白菜，一眼望不到邊。接著是一片一片的莊稼地，玉米、高粱比她高出一頭。

風吹過，葉子唰啦唰啦地響，瑩子心裡一激靈，起了一身疙瘩。她不由自主地扯住爸爸的手，「爸，你說真的有鬼嗎？」

爸攥了攥她的手，「別信你姥爺講的那些鬼故事，都是瞎編嚇唬小孩子的。」

他們拐上了一條很窄的小路，坑坑窪窪的，路兩邊是大片的麥田，瘋長的麥子幾乎把路給淹沒了。穿過麥地，前面出現了幾戶人家，幾間低矮的草房，木柵欄圈起來的院子，豬圈、雞窩散發出的臭味撲鼻而來。（二）