但她痛定思痛，努力創造條件，要給女兒一個多姿多彩的生活，她決心讓女兒才華出眾、受人仰慕讚賞。儘管女兒學藝路上，經常任性、懶惰、發脾氣，給她帶來的煩惱多多。但在老朋友面前，她還是滔滔不絕，那份氾濫的母愛，全寫在臉上。

「顏阿姨！」

辛籽的女兒許心超推著裝在巨型塑膠盒裡的大提琴，走進星巴克 。如果在別處，顏清凡一定認不出她來。她不僅個子竄高了一大截，主要是頭髮剪得更短，一身酷炫黑衣的男孩子打扮，腳上是男式軍靴。長相也越來越像爸爸，線條一點不柔美，跟她媽媽所追求的優雅，還有相當的距離。幸好她說話的聲音依然是細細的女聲，不然真有點雌雄難辨。

「寶貝，你怎麼不給媽媽來個電話，我好到門口幫你拿琴。你再不來，我真要去老師家找人了。媽媽求你，以後隨時告訴我，你人在哪裡，不然我可要急死了。想喝什麼？服務員先別走，幫我們來一杯拿鐵咖啡 。」

辛籽手忙腳亂地扶住大提琴，關切地問女兒，同時招呼服務員。

「餓死了，媽。我想吃義大利 麵，不喝咖啡！」許心超煩躁地大聲說。

「哎、哎，服務員，不要咖啡了，你忙別的去吧。顏清凡，我們去街對面吃西餐自助。寶貝，我知道你最愛吃那裡的義大利麵了。」辛籽愛憐地哄著女兒說。

這時許心超已經熱情地挎住了顏清凡的胳膊，「顏阿姨，吉米哥哥怎麼沒來？我媽說他和你一起回來的，我想跟他練習英語。」

「吉米這兩天有點感冒，所以沒帶他出來。」

其實呢，即便吉米沒感冒，他也不願意跟媽媽出來。（四）