不讓眼淚掉下來（三七）

老頭生日，侄子孝敬一隻雞。為了不讓馬阿姨吃雞，老太太給馬阿姨放假，她親自煮。但雞還未煮熟，老頭去世了，在他生日那天。

馬阿姨講完故事還不過癮，又補充說：「一條那麼小的福壽魚，如果是在我家，還不夠我自己吃一餐！我挺能吃的。」

父親笑笑說：能吃是福。我猜父親其實想說：你是挺能吃的！

父親出院後跟我說，我和明攫拿去的水果，大半是馬阿姨吃的。她的胃口非常好，閒下來就吃東西。

正聊著，母親由明攫帶著來了。剛才我出來前，母親還沒說要來看父親，為什麼突然又跑來呢？母親說，村裡的張婆婆在明攫店裡買衣服，明攫送回村裡，順便就把她帶過來了。兩天前母親才來探望過父親，這會大概又想父親了吧？父親雖然已經老到如此不堪，但有他在身邊，母親才不會心慌。

母親坐在床頭的椅子上，與父親手拉手，交頭接耳。我和明攫喊上馬阿姨，一起去走廊盡頭的長椅子上坐著休息，把空間讓給老頭、老太太。

嘴碎的馬阿姨剛一坐下就說，父親那張床之前的主人是一位三歲小男孩。村裡有老人擺壽宴，男孩被一鍋燒開的油從胸口澆下，肩部以下燙傷，一個乳頭和小雞雞壞死脫落。搶救了很多天，從ICU搬到父親那張床上，沒幾天就走了。

馬阿姨還未說完，我已經不寒而慄，一再叮囑不可跟父親提起。

父親始終記掛著明攫的身體不宜在醫院久留，只一會就催促母親離開。

明攫帶著母親離開後，父親眼睛睜得大大的，躺在床上望向天花板，不知他在想些什麼。

馬阿姨手腳勤快，嘴也總是不停地說。不過我發覺，她說得越多，父親的心情就越好。（三七）