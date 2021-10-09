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有一種告別（一○）

葉周

真的、假的？你有沒有偷看我啊？

看你是大大方方地看，不然我怎麼知道你是跳皮筋的能手啊？

那是我見到的她最為舒心暢意的一段日子，兩年後她失去了那份工作，來到了我住的城市。首先是因為她在這裡找到一份工作，也是從那時開始，她去大教堂做禮拜了。

當時我和她的公司都在市中心，有一次我們幾個朋友利用午餐時間在一起吃飯，那時在互聯網概念股的帶動下，全球股市瘋漲，尤其是科技股，每支股都往上漲，漲幅且快。我的信用卡評分高，借款利息極低，也忍不住借款加持投資。一個在高科技公司工作的朋友，說起剛剛入職時公司送的股權，每天都成百上千地增加他的資產。

她聽著我們聊股票，表示自己不懂不參與。不過對新工作，她也是信心滿滿，特別是主管對她的中英教育背景很有興趣。

你們明年說不定錢都賺得可以買房啦！一個朋友說。她卻說自己在芝加哥已經有一個公寓單位，這裡房價比那裡貴多了，就當租客吧！我也始終覺得，自己還不能最後定下來，也還沒有買房的打算。不過那是美國經濟十分亢奮的時代，人人都像打了雞血一樣。

一年半以後股市崩盤，許多新公司的名字從此消失，散戶的我們一個個也都付出慘重代價。她沒有投資股市，但她的公司也是好景不再。後來我找了一個機會去亞洲工作，離開了那座城市，聽她說又換了工作。也就是從那時開始，她和我聯繫時，越來越多地談到了教堂的活動。

我想起中國歷史上，有一位著名的文化人李叔同也是絕塵而去，遁入空門。妻子聞訊前去找他，在湖上兩舟相遇，寥寥數語，他即離去，絕不回望。李叔同的禪房裡，自書「雖存若歿」四字。（一○）

工作 投資 美國

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