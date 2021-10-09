阿普航空／圖

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郵輪 離開西礁島（Key West）已是斜陽日落時分，可遊客們似乎意猶未盡，有的站在甲板上頻頻揮手、有的舉著相機搶鏡頭拍照。這個北美大陸最南端的島城，的確讓人有戀戀不捨的理由。像雪瀅這群以碼字為樂的作家，島城最吸引他們的地方無疑是海明威故居。

雪瀅倚著船舷，從攝像機鏡頭裡看著西礁島越變越小，最終變成一個小黑點，從視線中完全消失了。海風吹亂了她的頭髮，她收起攝像機，眼睛卻依然盯著遠處的海水。最後一抹殘陽仍在追逐著海浪，在翻捲的浪花之間，形成忽明忽暗的光影。

她的思緒還在海明威住過的那座兩層小樓裡徘徊，上上下下轉了好幾圈。她還是想不明白，這樣一位文壇巨星、硬漢作家，如何能狠下心來，把子彈射向自己。他究竟是絕望了，還是徹悟了，沒人知道真相。讓她困惑的不是海明威自殺的本身，而是她無法從《老人與海》或《太陽照常升起》裡尋到任何蛛絲馬跡，來給這結局一個合乎邏輯抑或是合乎情理的解釋。或許是這樣的，他把自己埋得太深了，他的小說 和他本人不是一回事。這才是真正的文學大師呢，她想。不像自己，必須深入無情地挖掘自我，而一個人可挖掘的東西注定會越來越少，她毫不懷疑，遲早有一天，自己會被耗盡掏空的。

她摘下墨鏡，露出一雙大大的鳳眼。心無旁騖時，她的眼神顯得更美，那種情無可依迷茫的美，但沒有人告訴過她。她回頭望向船舷的另一端，又是那個戴墨鏡的高個子男人，正朝她這邊看過來。從昨天一上郵輪，她就發覺有雙眼睛一直環繞在她左右，令她心神不寧。她倒不是恐懼，一個四十四歲的單身女人，即便是獨自出行，也沒什麼好害怕的。何況這次來坐郵輪，不是她一個人觀光消遣，而是作家協會組織的新書活動。

出版社編輯給她下達了任務，隔天的新書發布會上，她得唱主角。可她還沒有想好，該怎麼回答讀者可能的提問，諸如：「你為什麼要寫這樣一本書？」「你的創作靈感是從哪裡來的？」

身為書的作者，你得有足夠的心理準備，書一旦寫完，就不再屬於你自己了。那些排成鉛字的字句所承載的意義，不是作家本人能夠預料得到的。

雪瀅覺得時間尚早，她還不打算馬上回自己的船艙休息，便朝郵輪頂層的觀景餐廳走去。她沿著旋轉樓梯拾階而上，忽然覺得腦後像是被一股電磁波擊中了一般。透過樓梯間隙，她又看見那個戴墨鏡的男人，正遠遠地專注地望著她。他一身黑色酷哥打扮，黑色T恤衫配黑色牛仔褲，凸顯了他身材的高大健壯，可他的臉已經不年輕了，人到中年的樣子。他到底是誰？幹麼老是盯著我呢？雪瀅心裡有點懊惱。唉，何必為一個陌生人傷腦筋，她把臉轉過來，快步跑到樓上，在餐廳裡找到一個臨窗的座位。

她環顧左右，人並不多，且零散地坐在四周。這個餐廳專供飲料和咖啡 ，來這裡的遊客多半是來喝咖啡、觀海潮的。餐廳正中央是咖啡吧檯，兩個服務生正忙著招呼客人，旁邊擺放著各種冷飲機，橙汁、蘋果汁、椰奶、可樂、雪碧，應有盡有。

她走到冷飲機這邊，給自己倒了一杯椰奶，乳白色液體總讓她聯想到母乳奶汁。母親說，她出生時，母親的奶水不足，害得她整天半飢半飽。她都能想像出自己小時候嗷嗷待哺的可憐樣兒。幼年的記憶已經融入基因，以至於每每看到奶汁飲品，都令她倍感親切。

她從背包裡拿出責任編輯剛剛寄來的新書，濃濃的墨香味兒還未散盡，她喜歡這股味道，尤其喜歡這新書的封面，這是她和封面設計師從十幾個版本中精選出來的。深沉的夜色下朦朧的麥田，藍幽幽的天空深邃無邊，就像此刻她眼前澎湃洶湧的大海。麥田的色彩不甚明亮，灰色罩住了金色，又像是金色裡滲透了灰色，那不是麥田的本色，卻是她記憶裡的那片麥田。那個瞬間早已定格，就像普魯斯特在他小說裡寫的：「往事隱匿於智力之外，在智力不能企及的地方，在某個我們根本意想不到的物象之中。」這便是記憶的力量，與其說記憶是我們身體裡的過去，不如說它是我們活在當下的印證。

每一本書都是一幅孤獨的圖景，是作家用各種詞語營造的一種藝術氛圍，藉以表達內心的孤獨。「沉默的麥田」，雪瀅用手指輕輕撫摸著封面上這五個燙金的字，好像被什麼東西燙著了，她迅速縮回了手指，抬頭望向窗外。（一）