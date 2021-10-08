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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

不讓眼淚掉下來（三六）

李東文

大概是要轉移話題吧，馬阿姨問我回台山這麼久，有沒有惦記兒子、有沒有影響工作。我說想兒子是必然的，工作也有大影響。我問馬阿姨，從什麼時候開始做護工的。馬阿姨說十幾年前，她父親去世後開始做。

馬阿姨父親的身體一向硬朗，七十二歲那年突然腳痛難忍，查出是前列腺癌肺轉移、骨轉移，每天二十四小時都在劇痛，痛得眼淚直流，一天打四支嗎啡也止不住。醫院毫無辦法，讓他回家，他只能在家裡痛著等死。馬阿姨那時做保母，給人家看孩子，辭了工作回家照顧父親，每天陪著父親一起哭。父親去世後，她轉做護工，直至如今。

「做住家保母沒有在醫院做護工辛苦對吧？」我問。

馬阿姨說，做住家保母輕鬆點，但不自由，錢少，而且固定，你想多掙點都不行。「尤其是經過上次那家以後，我發誓再也不做了。」

三年前，馬阿姨經熟人介紹照顧兩個老人。說是老人，其實不太老，夫妻兩個都不到七十歲，身體不大好。其中男主人中過風，行動有點不方便，老太太是從領導崗位退休的，不願意做家務，更不願意伺候丈夫。別看老頭、老太太各有幾千元退休金，子女在海外，卻很摳門，五元買一條福壽魚，加上一點點青菜，三個人分三餐吃。

當時是夏天，馬阿姨開著風扇午睡，老太太過來站她床邊說：我穿兩件衣服蓋被子睡，你居然開風扇！我花錢請你來是做事，不是享福！

馬阿姨辭職，老頭攔下，偷偷塞錢求她別走，說他們家已經換過很多個保母，馬阿姨做事最賣力，做的時間也最長。（三六）

工作 退休金

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