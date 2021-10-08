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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

有一種告別（九）

葉周

她臉上的酒窩童年時留給我很深印象。在教室裡，我坐在她的後排側面，與她處於一個斜線的位置。那時小學裡一張課桌都是一男一女兩人，因為那時男女同學之間羞於溝通，老師這樣排座位，也是為了減少學生上課講話。

我和隔壁的女同學很少講話，和前面的男同學還有她，倒是有交談。特別是數學課測驗時，遇到一些難題，她偶爾回頭看見我停留在某些題目上兩眼茫然時，都會主動把自己的作業本拿起來，給我一些提醒。

還有，她是跳橡皮筋的能手，一下課男生在操場上打籃球，女生就在場邊上跳橡皮筋。她的兩隻小辮像兩隻蝴蝶上下翻飛，在一眾女同學的圍繞下，總是常勝不輸。她們時常一起念的口訣，像環境音樂一樣蕩漾在操場上，像一種催眠音樂，已經深入我的潛意識中，有兩段很好玩。我問她還記得那些年的口訣嗎？她就輕聲念了起來：周扒皮，愛吃雞，半夜三更來偷雞。我們正在做遊戲，一把抓住了周扒皮，周扒皮…

她有些忘了，我接著念:……警告你，再來偷雞扒你的皮。

周扒皮是一個地主，小時候讀的故事說他去偷農民的雞。後來又被編成了口訣，真的遺臭萬年了。

還有一段也好玩。我說著又念起常聽她們念的另一段：小河流水嘩啦拉，我和老太婆去偷瓜，老太婆偷一我偷二，老太婆逃跑我被抓……

……從此以後不偷瓜，要偷就偷老太婆的瓜！她順利地接上了。

當我們念起童年口訣時，兩人笑得腰都直不起來了。她覺得不可思議，我竟然能夠背出女孩子跳橡皮筋的口訣。我說：你們就在籃球場邊上跳皮筋，我是被你們強迫灌輸進腦裡啦。（九）

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