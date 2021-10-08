出軌的布局（全文完）

但是她厭惡欺騙，欺騙是輕視她的平等地位、低估她的判斷能力，是比外遇本身還痛心的羞辱。

歐米隱瞞和初戀情人的聚會，就是壞的開端，像堤岸裂了縫，終有一天會氾濫成災。

故事中人物的悲喜掌握在她的手裡，她自己的婚姻也掌握在她的手裡，她該怎麼安排下一步？

她想她可以把這個裂縫填補修復，只要在鍵盤上敲打出男主角選擇回頭，歐米應該會毫不考慮和他的初戀情人斷絕往來，像是一切都不曾發生過一樣。

但是沙娜不想把她的小說 安排成歡樂大團圓的結局，歡樂大團圓的結局像是給讀者吃一顆死甜的硬糖，是屬於童話故事。偉大的文學著作多少都帶著悲劇色彩，不是生離就是死別。沙娜要給讀者一顆酸梅，微微刺激著神經，含在嘴裡慢慢品味，直到剩下無肉的核，還捨不得吐出。

這是她的第一篇小說，她必須創造一個出人意表、擲地有聲的結局。

她可以任意擺布、折磨她創造出的虛擬人物，如果她和歐米的婚姻也可以由她操縱主導，她要安排怎樣的結局？

她是讓歐米跨越常軌的始作俑者，如果歐米是按照她的布局，不由自主地出軌，那麼責怪歐米是不公平的。但是，如果他對她有足夠和堅定的愛，他不應該陷入迷惘。如果他們要維持終身不渝的婚姻，他必須通過考驗。如果歐米經不起考驗，他們的未來豈不險路重重？

她正在為他鋪一條險路，或者說，她為自己鋪了一條險路，她在拿她的婚姻做賭注。

她想知道他的底線在哪裡？他的謊言會發展成什麼局面？

她不能讓他回頭，她必須知道真相。

沙娜抿著嘴，神情堅定地開始在鍵盤上敲打她的故事。（全文完）