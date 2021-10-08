王幼嘉／圖

「你真會說話。好久沒被人這麼誇獎，我的臉都紅了。」

顏清凡輕撫一下自己的臉。她的五官單看普普通通，可是搭配在一起，卻有種說不出的韻致。她記起老公多年前曾經這樣誇她，還是含情脈脈地湊到耳邊說的。瞬間想起，她的臉上不由得浮現出小姑娘般的嬌媚嫣紅。

「你家洪力在上海好吧？」辛籽問。

「還行吧，做他的廣告老本行。」

「以前他給你，還有幫我們拍的婚紗照，多好看呀。他在上海做廣告生意，整天接觸大美女，你可得多留神啊！」辛籽意味深長地看了她一眼。

「他身邊哪來的大美女？整天趴在電腦上搞廣告設計、廣告策劃，拍照也是拍拍靜物、小動物。你看，這是他拍的小貓。」顏清凡翻出手機裡的照片，給辛籽看。

「可愛。」辛籽敷衍地說了一句，眼睛轉向門口，焦急地張望。「稍微再等一下，許心超該下課了。她來了，咱們一起去吃飯。」

顏清凡猜想，辛籽說的「稍微再等一下」，可能又要起碼半個小時，就說：

「既然等你女兒，不如叫上你家許偉強一起去吃飯。洪力最近還跟我說起他呢。」

「說他什麼？」辛籽臉上掠過一縷緊張的神色。

辛籽的老公許偉強和洪力是初中同學。許偉強的數理化成績一向名列前茅，考上本市最好的實驗高中；洪力畫畫很棒，進了升學 率很高的藝術中學。

「他說好久沒許偉強的消息了，誇他有才，不光理科學得好，還模仿課本裡〈陳涉世家〉的調調，寫過一篇文言文自傳，在同學中廣為流傳。」

其實洪力的原話還包括，許偉強以前總愛高談闊論，野心很大。近來打電話、發微信 ，他一概不回。

「洪力到現在還記得？說實話，當年我就是被他這篇文言文自傳給打動了。不然，就他那副長相，父母都是普通工人，我憑什麼跟他結婚？許偉強最近忙得要命，出國談生意去了。他不在，咱們聊起天來更隨意。」

辛籽不自然地笑笑，說話時手碰灑了咖啡。

顏清凡看出她的躲閃慌亂，馬上將手邊的紙巾遞上。剛才她提議叫許偉強來，是想替老公打探一下這位元老同學的情況。她對朋友的心事既好奇，又不忍心眼見她尷尬難堪，便轉移開話題。

「你家許心超長成大姑娘了吧？」

「是啊，跟你兒子一樣大，馬上十五了，正在上大提琴課。她說一會兒就到，這會兒也該到了。」辛籽再次望向門口。

「我記得你女兒學鋼琴。」

「她學的樂器可多了。」一提起女兒，辛籽的情緒馬上高漲起來。「她最早學琵琶，同學笑話說像個老骨董，她又改學吉他。我也覺得小女孩能自彈自唱，是件很酷的事。後來帶她去看鋼琴大師理查‧克萊德門的音樂會，你知道這個城市像樣的文化活動實在太少。理查‧克萊德門簡直帥呆了，所以她決定學鋼琴。我馬上去琴行，在別人鼓動下，給她買了一架三角鋼琴回家。」

辛籽不無得意地說著，彷彿這些都是女兒的成績。

「你認為理查‧克萊德門是鋼琴大師？」顏清凡認真地問。

辛籽把手一揮，狡黠地眨眨眼說：「哎呀，管他是不是大師呢，反正她也不學了。最近女兒告訴我，學鋼琴的孩子實在太多了，很難拔尖出成績的，她想學大提琴。我覺得很有道理，女孩子拉大提琴多高雅！許偉強總嫌我太慣孩子，我說這不是慣，這是給孩子提供良好的成才條件，讓她在不斷嘗試中，發現自己真正的興趣。你說是吧？」

顏清凡倒是很慶幸自己的兒子改學小號後，雖說有時偷懶，但還在乖乖練習，沒再變來變去。經常在學校的體育比賽、遊行 慶典上，跟著一幫同學吹吹打打，很樂在其中的樣子。吉米一開始也學鋼琴，三年後他說自己更喜歡小提琴，父母依了他。後來他在學校偶爾吹起小號，被大大讚揚了一番，回家要求改吹小號。

顏清凡不想讓孩子養成見異思遷的毛病，特意帶他去見了音樂老師。老師說他氣息足、手指靈活，可以試試。於是她告訴兒子：事不過三，你若真心喜歡，就要堅持到底。如果學了兩天，又想改換別的，對不起，你得自己打工掙錢賺學費去。所以對辛籽如此輕易滿足孩子，她不置可否地笑笑說：

「發現自己的興趣是要花點時間。」

「誰說不是嘛。」

對於女兒今天想學這個、明天改學那個，辛籽都全力支持。想想她自己小時候，父母沒花過半點心思，更沒花半毛錢去培養她的才藝，讓她的整個少女時代，除了上學、放學，跟一幫同學瘋玩，就是吃飯、寫作業和睡覺。現在回憶起來，平淡得像黑白照片，還經常被女兒鄙視說：媽媽，你怎麼什麼都不會！女兒的一臉嫌棄，使她的心被刺痛。（三）