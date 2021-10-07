不讓眼淚掉下來（三五）

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小政認為新學校管理得太嚴，沒人性，更不喜歡校長和老師，剛剛開始讀高一，就天天跟他們說高考 、高考、高考，令他十分抗拒，打電話問我能不能幫他轉校。

我沒有能力幫他轉校，而且就算有，轉去任何一間高中，情況都會一樣。

「能不能休學一年再上呢？」

我說休學就更不可能。第一，你沒有正當的理由休學，第二，從中國 目前教育 的發展趨勢看，明年的情形百分之百比現在嚴峻……他在電話那頭，像個沮喪的成年人一樣嘆氣。我想起阿康兒子的事，心中隱約有不安。從小學到初中，小政讀書都很輕鬆，做完老師布置的作業是他努力的極限，考試前還看小說。憑小聰明就能考上重點高中的他，早已養成鬆散的人生態度。突然被半軍事化管理，想想都心疼他──可大環境如此，我又有什麼辦法？

因為請了馬阿姨照顧父親，我總算過得舒服些，睡眠得到了補充。第二天睡到自然醒，換上剛買的拉風新衣服，騎小電車去醫院探望父親。

馬阿姨正在餵父親喝粥，見我進來，飛快將碗塞我父親手中。我說：怎麼現在才吃早餐？馬阿姨說：剛才你爸吃剩半碗粥，他說不要浪費了，現在又吃。我說粥涼了就別吃啦。父親說天氣熱，涼也沒關係。

床頭櫃上還擺著一碟削好切成小塊的雪梨。如果我晚一點到，馬阿姨大概還要餵他吃雪梨！

我帶了些剛上市的橘子和葡萄來。父親一見橘子就皺眉頭，說：這麼酸怎麼吃？

「還沒吃，你就說酸！」

「我看到橘子的模樣都不喜歡！」

「就你事多！」我有點來氣了，「明明是老農民，還總以為自己是大皇帝！」（三五）