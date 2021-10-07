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美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

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有一種告別（八）

葉周

老闆特地招聘了有上海設計經驗的她，主要負責蒐集提供一些上海建築的樣本做為參考。

了不起啊！我對她豎起了大拇指，為跨國企業做時尚上海的項目。

她輕輕甩了一下頭髮，臉上的得意是不可掩飾的。

那天我們最後吃到了她滿意的里脊肉，確實是很嫩、很嫩。走出餐館時，密西根大道上人潮洶湧，是周末的晚上，夜生活剛剛開始。我們隨著人流逛了一會街，又轉進一個酒吧，坐在露天處喝酒。護欄外就是芝加哥河，可以聽見潺潺的水聲。河道不寬，周圍所見卻十分熱鬧，河對岸是燈火璀璨的高樓，每一幢都夠獨特。河岸邊是漫步的遊客，附近都是一家連一家的飯店、酒吧，杯觥交錯、人聲笑語。

看到這條流過城市間的河，我就說：有河的城市感覺挺好。

你還時常想起上海吧？她問

當然啦。不會忘記的。

上海你最懷念的是什麼？

年輕啊，那是我們的青蔥歲月。我說得頗有激情，她笑了起來，臉頰上漾起了酒窩。

當然那時生活比較艱苦，又經歷了動亂年代，過的是苦日子。不過等到我們從大學畢業，開始工作時，已是有希望的好時候，每個人都對未來充滿了想像，做著自己的夢。城市還是古老的城市，不過可以做自己喜歡的事，心情就不一樣。

大學剛畢業的那段日子，我們失去了聯繫，再見面是小學同學一次分開近二十年的聚會，她從英國回來了，我記得她是同學中最為風姿颯爽的一個女同學。大部分同學都讀完大學，走上了專業的崗位，唯有她不僅讀完了建築系，還去英國做完了訪問學者。可是回來以後又不滿足了，所以跑到芝加哥來啦。（八）

英國 芝加哥 工作

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