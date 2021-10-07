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出軌的布局（五）

翠希

「明天回來！」沙娜不假思索地回答。

晚上沙娜開著車，遠遠跟著歐米。看著歐米走進公寓，雖然她沒看到密雪開門，但她確信這一定是密雪的公寓。

她坐在車裡，手裡握著手機，考慮是不是該及時打斷他們的晚餐，告訴歐米她正在回家的路上，要他在家等她。

但是她更希望歐米自己改變主意，告辭回家。雖然這種情況發生的機會很微渺，她還是緊盯著門口，希望看到歐米的身影。

她等了三個小時，才看到歐米走出公寓。她不知道這三小時裡發生了什麼事，但是她嗅到危機。

回到旅館不久，接到歐米的簡訊：睡了嗎？要不要講話？

沙娜沒回覆，就讓歐米以為她睡了。隔了一分鐘，歐米傳來一顆大紅心。在以往，沙娜會為這顆紅心而在心裡爆出無數相印的紅心，但今天這顆心像失去了溫度，她沒有任何感應。

沙娜打開電腦，考慮著如何安排下個情節。

上次寫到妻子發現了丈夫不忠，沙娜快速在鍵盤敲打，添加上對妻子的心理刻畫，彷彿是在寫自己的日記。寫著、寫著，不覺眼睛濕了。

發現真相之後，要如何處理？

在她收集的婚姻資料裡，有各種不同的反應，有憤怒而玉石俱焚、有悲傷而痛不欲生、有理智戰勝感情而好聚好散，也有所謂的浪子回頭、夫妻重修舊好，感情更勝以往。當然有更多為了不同的原因，帶著傷口，三步一嘆地在婚姻路上前進。

為什麼婚姻裡充滿著謊言？沙娜以為自己可以是個例外，顯然她仍然逃不出這個陳爛的慣例，為此，她感到難過。

或許潛意識裡，她一直預期著歐米的出軌。所以如果歐米真的移情別戀，她想她可以承受。（五）

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