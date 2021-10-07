王幼嘉／圖

打上計程車，司機問她去哪，她說去金融中心大廈。

司機問：「你是去金融中心、金融大廈，還是金融總匯？」

家鄉的變化日新月異，一棟棟嶄新的高樓，像一朵朵巨型蘑菇似地瘋長，一條條新的街道從曾經的菜地野嶺裡開闢出來。她二十年前上班的公司，那棟標誌性的建築已夷為平地，新的大廈在錯綜複雜的鋼筋水泥和腳手架包圍之中，拔地而起。閃閃發亮的新世界，讓在這裡長大的顏清凡，已難辨東西南北，望著車窗外的人群、車流，她茫茫然變成了一個外鄉人。

「我給朋友打電話問一下。」

辛籽的電話一直占線，發微信 也不回。幸好車停下來等綠燈時，她在幾座式樣相似的大樓間，看到了星巴克的綠色美人魚頭像。提前五分鐘，她坐進了咖啡 店一角的沙發裡。

辛籽終於打來電話，抱歉地說：「親愛的，我手頭有點急事要處理，等我幾分鐘，一會兒請你吃大餐。」

顏清凡在美國 待久了，時間觀念很重，心裡微微有些不快。她知道辛籽現在升為公司主管，但時間是她自己訂的。昨晚吉米的奶奶打來電話，叫他們過去吃午飯，但她不願錯過與辛籽訂好的聚會。比起只會誇自己兒子多好、多能幹的婆婆，她更看中與辛籽的友情，也享受跟好朋友無拘無束的聊天，於是推說孩子有點感冒，過兩天再去。婆婆老大不高興，感覺她顯然在找藉口，不想帶孩子見長輩，但老太太還是很關心孫子。

「吉米沒事吧？家裡有沒有苦甘沖劑？」

「我從美國帶了感冒藥回來，早上讓他喝過兩包，休息兩天就好了。等洪力回來，一起去看你們。」

顏清凡看看表，給母親打電話，囑咐她盯著吉米午飯前吃藥，又問兒子想要媽媽買點什麼回家。她假裝心不在焉，望向進進出出的客人，再看一下時間，三十分鐘過去了，辛籽還是不見蹤影。查看手機，既沒發微信，也沒來電話，只有一個服務生過來清理她鄰座的桌子，好奇地上下打量她，好像在說：穿戴得這麼體面，不至於只蹭座位不消費吧？

顏清凡明白服務生的意思，站起身去買咖啡，順便要了一小塊奶油草莓蛋糕，心裡說：我為何非要傻等？隨遇而安不好嗎？

她端著兩杯拿鐵和蛋糕，原來的座位被一對小情侶占了，她另外找位子坐下，忍不住又給辛籽打去電話，還是占線。為了緩解等人的焦慮不安，翻看起微信朋友圈來。

老公發來一條消息，告訴她回家的時間，她故意慢騰騰做了回覆。等她喝下了大半杯咖啡，遠遠看見辛籽揮著手，匆匆跑過來。她氣喘吁吁，帶著一臉的抱歉，連聲說：

「顏清凡，親愛的，久等了，真不好意思、不好意思。」

辛籽比她訂好的時間足足晚到了近一個小時！

顏清凡看著她，克制住心裡的不快，遞給她一杯咖啡，不冷不熱地說：

「以為你很快能到，就去買來拿鐵。現在已經涼了，要不要再叫一杯熱的？」

「沒事。涼的、熱的，拿鐵還是拿銅，我喝不出有啥不一樣。來星巴克是為了見你呀，親愛的。」

辛籽親切地挽住好友的胳膊，朝她燦爛一笑。

顏清凡的心像桌子上融化走樣的奶油草莓蛋糕，有點繃不住了。頓時覺得為辛籽遲到而鬧情緒，顯得氣量太小。她笑著解釋：

「拿鐵就是加了奶的咖啡，快喝吧。」

辛籽喝了兩口，抬手將半長不短的油膩頭髮，向耳後捋了捋。她穿的是經典的英國Burberry黑色外套，襯托著衣領上星星點點的白色頭屑，格外顯眼。

「原來就是加奶的咖啡呀，我沒研究過。你在家裡做太太，有時間講究吃喝，多好呀，我真心羨慕你。」

辛籽看看顏清凡，嘆一口氣，欲言又止地轉動著咖啡杯。她身上有一些很不調和的東西，從氣質到穿戴，聚在一起組成了她。一雙剪水般蕩著波浪的眼睛、一張秀氣卻疲憊的臉，一雙短小的、有些笨拙的手和紮紮實實的腿，雖然處處充滿矛盾，卻透著難得的善良和厚道。

「我還羨慕你呢，職業婦女，大忙人。早知道你這會兒駕到，我應該晚點從家裡出門。」顏清凡語氣中帶著老朋友間才有的親切責怪。

「哎呀，公司裡的事沒完沒了。你早早辭職，跟老公去美國絕對是正確選擇。看我，當這麼個小破主管，除了天天被老闆盯著業績，被客戶追問船期、運價，沒別的。一天到晚瞎忙，人都快瘋掉了。」辛籽攤開手說。

顏清凡順勢將兩個紙袋交到她的手上：「送給你，一點心意。」

「哎呀，你每次回來都那麼客氣。你不光人有氣質、會打扮，就連包裝袋也弄得這麼漂亮，像藝術品，我都捨不得打開了。」（二）