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臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

不讓眼淚掉下來（三四）

李東文

買完衣服又買零食，因為零食也打折。母親喜歡吃零食，我喜歡見到母親一邊看電視、一邊吃零食的樣子。

我拎著大包小包回醫院，病房擠滿了白大褂。醫生團團圍著一床的趙叔，一邊換藥、一邊會診。經過大小兩次手術，趙叔成了醫院名人，醫生們都關注著他的康復進度。我剛進去時，吳姨扭頭望著門外，手拉被單於身體前方高高舉起，旁邊有位醫生彎腰低頭給趙叔處理傷口。我一眼望去，不小心看到了趙叔的裸體，被刮光陰毛的腹部、剛被揭開紗布的傷口、傷口旁邊被一層層紗布包著的陰莖，以及顯眼而且無辜的陰囊。吳姨表情痛苦，她大概又想起那個該死的視頻了吧？

我退出到走廊盡頭的休息區翻手機，回覆訊息。西斜的陽光透過玻璃曬進來，眼睛被晃得難受。但室內的空調足夠，一點也不覺得熱。白大褂們從病房魚貫而出。我本該馬上去見父親的，但又覺得這樣坐著挺舒服，虛假的歲月靜好。

磨磨蹭蹭了好一會，我放輕腳步向父親走去。老天爺，馬阿姨居然在餵我父親吃葡萄。這個壞老頭子呀，讓我如何說他？

我乾咳一聲，馬阿姨的手和父親的嘴，定格成為一個固定的畫面。馬阿姨呀，你坐椅子不好麼，為何非要坐在我父親的床沿上？

我用連我自己聽起來都討厭的聲音說：「爸，你的手還能動的，幹麼不自己吃水果？」

「是馬阿姨主動餵我……」父親紅了老臉。

馬阿姨說：反正閒著也是閒著，餵水果沒有事──屎尿都伺候了，餵餵水果算得了什麼？

我倒是讓她這個惡心的類比嗆了一下。這話聽起來乍那麼彆扭？（三四）

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