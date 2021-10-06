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有一種告別（七）

葉周

菜上來了，她先嘗了一口，眉頭突然皺了起來，招呼服務生把廚師叫來。我這個人能湊合，多一事不如少一事，隨口就說：算了吧，你還叫了其他菜呢！她卻顯得很堅持，說：難得請你吃一次飯，還不感到滿意，那絕對不行。

我聽她說到「絕對不行」時，咬牙切齒的，這樣的表情在以前，是從來沒有見過的。我笑了笑，妥協了。看著她和匆匆趕來的廚師嘀咕了幾句。重複了三遍：要嫩！要嫩！要嫩！

欸，你以前的隨和不見了啊？廚師走了，我就開她玩笑。

是嗎？你看出來啦？她略微有些不好意思。

有點刁鑽刻薄了。我故意誇大道。

真的嗎？有那麼可怕？稍緩了一下，她又說：被美國人訓練的吧！我們設計所裡沒有「隨和」這個詞。老闆對主管是這樣，主管對我們也是這樣，以此類推，我對自己團隊的成員也是這樣。芝加哥的建築就是在一場大火後，用這樣的精神重新建立起來的。一幢是一幢，每一幢都不一樣。

吃飯過程中，她接了兩個電話，也許是她的下屬向她請示工作中的問題。她簡短卻果決地做了答覆。掛了電話她說：抱歉啊！本來今天應該繼續加班的，我說老朋友來了，無論如何要一起吃頓飯。

老朋友也不能影響你的工作啊！我很過意不去。

什麼話，我們相識都快四十年了，像你這樣的老朋友已經不多了！

是啊，人生就是珍惜一次次相遇！我伸出手去與她相握。

她強調了四十年的友情，讓我有些感動。她真的是一個有心人啊！我問她最近在搞什麼項目，她說設計所接了一單上海鬧市的酒店設計，既要新穎別致，又要與上海原來的味道融合起來。（七）

工作 美國 芝加哥

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