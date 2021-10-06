中午看到密雪傳來的簡訊，歐米遲疑了好久，還沒決定要如何回覆。

密雪寫道：「在忙嗎？今天晚上我沒事，孩子會去朋友家過夜，願意嘗嘗我做的菜嗎？」

密雪邀請他去她家吃飯。孤男寡女共處一室，應該是一般人要避免的場面。想必是昨天熱情殷切的表現，讓密雪有了不同的解讀，歐米心想。

他反覆看著這條簡訊，突然驚覺自己為什麼沒有立刻找個理由回絕，是潛意識裡他想赴這個約？其實也不過是老朋友重逢敘舊，什麼時代了，還考慮什麼男女之別？密雪選擇在家吃飯，也許只是方便聊天。

和一同成長的人回憶陳年往事，似乎能讓時光倒流，人也變成了當年的年紀，如同服了一劑回春藥，感到精神煥發、活力奔騰。

歐米捨不得輕易放棄這種如飲酒般的醺醉感，他說服自己，這不過是一個朋友小聚，他不是血氣方剛的少年，她也不是情竇初開的少女，他們當然知道什麼是界線。

他回了簡訊，問幾點赴約。

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歐米告訴沙娜，晚上會去一個同事家吃飯。沙娜依然可以聽出他語氣中的遲疑，到底歐米不善說謊。

在收線前，歐米說：「如果妳今天晚上回來，我就不去了！」

沙娜頓了一下，「還不一定，再說你答應了別人，怎麼好意思失約！」

「不要緊，不是什麼正事，而且也不只請我一人，去不去都無所謂。」歐米急急地說，像是想說服沙娜。

歐米站在懸崖邊，沙娜的手正擱在他的背後，她可以向前推，也可以向後拉一把。但是沙娜什麼也沒做，他要歐米自己決定。

「我想我還是按原計畫，明天再回家。」

赴約前，歐米又問沙娜：「今天真的不回來？」從沙娜娘家開車回來，也不過三個多小時而已，她隨時可以上路。（四）