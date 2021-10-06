王幼嘉／圖

中年心事濃於酒，少女情懷總是詩。

顏清凡最近總睡不好覺，經常夢見自己被卡在汽車裡動彈不得，突然彈出的氣囊堵在胸口，壓得她喘不動氣，近乎窒息。她半夜驚醒，張大嘴巴，拚命呼吸，眼睛恐懼地望著昏暗空曠、有一道細微裂縫的天花板，感覺有種無名又可怕的壓迫，忽大忽小、似有若無，在眼前晃動，怎麼也揮之不去。

她帶兒子吉米回國，按老公的意思，沒直接飛去上海團聚，而是回到家鄉Q城。一個多星期了，時差還沒倒過來，照照鏡子，依然眼圈發黑、眼裡無神。約好跟朋友見面，翻下日曆，老公也快回來了，她不想自己疲憊的樣子被人看到，必須想辦法顯得精神一點，她決定晨起鍛鍊。

在手機設定好時間，身體跟棉被之間，還沒摩擦纏綿出暖和舒適的溫度，一陣叮叮咚咚的鈴聲已經響開了。她從床上爬起來，拉開窗簾，天上依然掛著半個慘白稀薄的月亮，高遠得像在天那邊的美國 。黑沉沉的天，讓她時間模糊，弄不清到底是半夜還是黎明。

每日清晨在院子裡推著小車打掃衛生的師傅，一連串響亮的咳嗽，讓她終於清醒。她穿上運動衣褲，輕輕推開兒子吉米的房門，拉開床頭燈，小聲催促：

「快點起來，我們去海邊跑步。」

兒子眼都沒睜開，嘟囔著說：「抱歉，我想再睡一會兒。」

「你答應好的事，就該去做呀。說話不算話，誰會相信你？seize the day，一日之計在於晨，快點起床，跟媽媽一起去海邊跑步。」

吉米睡眼惺忪地瞟她一眼，用手抓起被子蒙住頭，翻過身去，繼續睡覺。兒子發懶不肯起床，早上的時間，分分秒秒好像跳得飛快，眨眼間窗外天已放亮，再磨蹭兩下，太陽就高照了。她不想錯過良辰，嘆一口氣，停止向兒子說教，甩甩手，一個人跨出門去。

老公說，快過年了，公司裡面事情太多，她若帶著孩子飛上海，他抽不出時間陪他們遊玩。不如另找時間再來，不必湊春運的熱鬧。聽上去很有道理，顏清凡乖乖照辦了，但心裡總覺得有點不對勁、不踏實。

她疾走過幾個路口，望見高出地平線的大海，彷彿一道無邊的水幕，心情頓時敞亮開闊，像面對著一道徐徐拉開的大幕。她沿著海灣跑了一大圈，停到一處安靜無人的拐角，伸展雙臂，數著數做深呼吸，一二三四五……

一個晨練的老頭走過來，站在離她不到兩米的地方，雙手撐住護欄，對著海面吸氣吐痰，身體向前一挺一挺地運動，還時不時大吼兩聲，像在猥褻大海。顏清凡厭惡地瞪他一眼，走開了。

天光已經大亮，升起的太陽照耀在海面上，把灰沉沉的海面，抹上一層柔和溫暖的金色。海邊早晨的陽光，似乎比別處來得明媚，照在她的頭頂，也能照進她的心裡，讓她生出波浪般的陣陣柔情。她覺得自己隔著千山萬水想念家鄉，實際上是特別想念這一片海灣，帶給她搖籃般的精神撫慰，或者說是心理催眠。

顏清凡登上蜿蜒的石梯，走過一個長長的上坡，轉去早市。七點剛過，這裡已經熙熙攘攘。攤販的叫賣聲，透過海邊鹹濕的空氣，聽來別有滋味。她在空蕩蕩的家裡待久了，很喜歡擠來擠去的人群。瓜果蔬菜、魚蝦乾貨，她看見什麼菜都親切、都想買。這些帶點粗野的小商販，和早市亂哄哄的熱鬧，是她在美國的超市，包括農夫集市上看不到的，像是久違的親人，讓她打心眼裡覺得暢快。

她討價還價、買魚買菜，買在美國見不到的土產零食，提著大包小包回家，幫老媽一起洗菜做飯，然後坐到老舊的飯桌旁，端起比她在美國的家大一號的瓷碗，放肆地吃喝。當地道的家鄉味食物，從口腔的咀嚼回味，順著食道抵達胃裡的時候，她的心便真切地覺得安定踏實。每天發給老公的微信 ，沒得到及時回覆，她反倒不像在美國時那麼容易胡思亂想、焦慮抓狂了。她努力早睡早起，臉上的氣色漸漸從蠟黃轉回紅潤。

她每次回國，都會第一個通知以前的同事辛籽。曾經工作過的公司搬去新址，她們約在公司樓下的星巴克 見面。顏清凡很期待她們的會面，兩人是無話不談的好朋友，交流的話題從彼此對孩子的教育、老公的德行、婆婆媽媽的女人經驗，以及各自的煩心事，想到哪說哪，然後相互安慰打氣。她與好友見面前的興奮心情，簡直堪比當年跟老公約會，為此，她還特意去做了美容護膚。

顏清凡早早準備好送給辛籽和她老公、女兒的禮物。按照美國習慣，她將黑巧克力、夏威夷咖啡、國內受歡迎的護髮護甲軟糖、一套做蛋糕點心的模子、名牌游泳衣和泳鏡，用淡紫和粉紅色的棉紙，精心地層層包好，分別裝進兩只漂亮的紙袋裡。（一）