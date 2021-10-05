不讓眼淚掉下來（三三）

「那個給他們睡覺的大房間，又髒又臭又亂，簡直就是豬窩。但我兒子說，他這輩子最快樂的就是這幾天──你說，做父母的聽到這樣的話，吐血不吐血？」

我說現在的孩子不可思議，個個都不省心。想想我們小時候，哪裡要父母操心！

阿康說：「昨晚我說了你剛才說的話，我爸說，屁啊，你當然記不起以前自己做過了些什麼！不操心，不操心？天下間哪有不操心的父母？現在我告訴你都不怕，你像你兒子這麼大的時候，我跟你媽每天都提心吊膽！」

這話真有點振聾發聵。提心吊膽，不正是我和阿康，對自己兒子的感覺麼？沒想到，這也是當年父母對我們的感覺。

蝦醬焗豬手上來了，蓋子打開，香味四溢！

味道多麼熟悉，我們小時候經常吃蝦醬蒸五花肉，蝦醬焗豬手是最近這幾年才流行起來。我們小時候豬手必須要用來燉老火湯，是全家人的補品，哪個捨得焗來吃！

豬手看起來多，實際上大部分是骨頭，能吃的皮肉沒多少。味道真讓人折服！

飯後阿康帶我去可能是全台城裝修最豪華的購物中心買衣服。我說我未必捨得在這種地方買東西。他說便宜到你想搬走整個商場。正如阿康所言，包括著名的品牌店在內，不管正季還是過季的衣服都打折。

阿康說，這個購物中心去年冬天開張時十分火爆，連電影院 都一票難求，但只火爆了半個月。疫情 嚴重時，購物中心關閉，重開後客流量極少，商家只好沒完沒了地打價格戰，以求資金回籠，保住店面。（三三）