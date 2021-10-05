她說在市中心短短兩公里芝加哥 河上，就有十八座橋。芝加哥河上的每一座橋都可以從中間打開，等到春季河水融冰後就是開橋季，橋都會打開為過河的行船讓路。

回程時天已經黑了，在墨藍色的天幕上，燈光把各種建築的形狀生動地勾勒出來。她依次給我介紹兩岸的建築，如數家珍般。那是與一個動態的城市的近距離接觸。

下了船，她把我帶到一家有七十多年歷史的老店，說那裡的披薩很有名。也是這一家老字號，把披薩帶進了西餐桌，從此不再只是一種路邊小食。端上桌來剛出爐的披薩裝在兩寸深的盤子裡，也許這就是「深盤披薩」名字的由來吧。厚厚的麵皮上先填上一層厚厚的奶酪，再鋪上滿滿的食材。我們兩人擠在一張小桌，喝了一點啤酒，大快朵頤。她說唯有在這裡，可以感受到上世紀初芝加哥的氛圍，又說：明天請你吃新式的。

當時的她充滿了生命力，可以感覺到她對自己的工作 和生活狀態，都是十分滿意的。只是在感情上，她一句也不提。我畢竟和她是老同學，就直接問她什麼時候成家啊，她皺了皺眉頭不置可否，我也就不便追問了。

第二天晚上去了一家米其林餐廳，主廚一定是東方人，把東方的一些菜譜都融進了西餐的做法，又保留中餐的豐富性。點菜時她介紹我吃一道名為tenderloin的菜，說畢竟是米其林廚師做出來的，和我們常吃的豬肉做法不一樣。

我不認識那個字，問是什麼意思啊，她說就是里脊肉啊！（六）