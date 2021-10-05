還有他自己，如果當初不是選擇來了加拿大 、不是來了多倫多，而是去到法國、瑞典、紐西蘭天涯海角的另一個國家，他也會有一天從夢中醒來，發現房子四周的每一個店鋪、每一個娛樂場所、每一個政府機關……都是從老家移置到這裡來，就像科幻小說裡的平行時空？

他有點內疚。這些國家──不單是加拿大，也包括其他他有可能選擇做為永久居留地的澳洲、丹麥、美國 ……在他走投無路的時候收容了他，他一直以來，卻都只當這裡是外國、是異鄉。其實他在這裡的時間已經比在老家長得多了，他說得出周圍建築物這些年來的變化，哪一間工廠改成了超市、哪一間銀行搬了去下一個街口、哪一家麥當勞或肯德基又新開了分店……而那些不時在網上出現的老家市容街景，儘管也在高速開發，並逐漸長得和其他大都會 越來越相似，在他看來卻顯得如此陌生。

所以他並非不同意妻子的說法，現代都市的結構不都是這樣的嗎？不管人均所得多少、不管生活指數高低，餐館、雜貨店、五金行、戲院、學校、圖書館、咖啡店……誰住的地方附近沒有那麼幾間呢？但不知道為什麼，明明相隔了幾十年，明明是更發展、更先進的多倫多，他可以在這裡找到小時候走過的路，卻不肯定能在老家找到以前常常光顧的杏仁豆腐店舊址。因此他還是願意相信：在兒子讀過的學校裡面，長廊的牆上有那張他遺失在南中國海的小學畢業照。

他從夢中醒來，發現這裡就是他的家。（全文完）