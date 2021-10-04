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見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

不讓眼淚掉下來（三二）

李東文

我們去離縣城幾公里的南坑鄉一間農家菜館，點了蝦醬焗豬手、芹菜炒牛肉，還有一大煲據說滋陰補腎，同時還能壯陽的老火湯。我不同意要湯，因為肯定喝不完。阿康說沒關係，打包回去給你媽喝──我都好幾年沒見你媽了，怪想她的。那時我們經常去對方家裡，對彼此的家人很熟悉。

阿康說他這幾天一直在忙，直到昨晚事情解決了才有空。

他忙的不是公司的事，是他兒子，一位高二的學生。小王八蛋跟家裡說回校，回到學校卻請病假，不知他是怎樣搞到醫院假證明的。後來班主班發資訊提醒阿康，小王八蛋的身體好轉，就要回校了，請假太久，怕學習跟不上，阿康才知道兒子失蹤了。

他們學校同樣情況的孩子還有三個，不同班級和年級，同樣的手法。開始以為被騙了去傳銷，但沒人打電話來跟家裡要錢。家長和員警幾乎把台城翻了個底朝天，最後在離台城十公里的四九鎮一間酒吧找到他們──幾位混世魔王居然在酒吧打工！

「熊孩子狗膽可真不小。」我說。

「十六、七歲的小王八蛋全都一個德性，在外瘋瘋癲癲，在家凶父母，不知好歹，撞到頭破血流也不認熊，胸口刻著個勇字！」

他們覺得被學校約束太過，連手機都不讓玩，無聊，讀書沒意思。

我說，酒吧老闆請童工，不怕被告嗎？

「人家老闆沒請他們做事，更沒給他們發工資，只是沒把他們趕走而已。他們所謂的打工，其實就是搞搞衛生、幫忙推銷酒。餓了吃速食，累了去宿舍睡大覺。」（三二）

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