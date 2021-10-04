科學家的研究顯示：可見物質之所以可見，就在於微觀尺度下，電子與光子發生相互作用，被人類的肉眼看到，或者被觀測儀器捕捉到。而與「明物質」相對的「暗物質」，因為肉眼看不見，儀器也測不到，顯出了神祕感。我始終在「明物質」組成的世界裡追逐著。而她卻似乎在探索著一個我所看不見的世界。

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十多年前，她還在芝加哥 建築設計公司工作 的時候，我有一次去那裡出差，和她聚過一次。她來美國 的第一站就是芝加哥。她在芝加哥大學讀了一個建築設計的碩士，很快在那裡找到了工作。

她一直和我說，自己所在的城市是一個建築博覽會，走在街上抬頭四顧，到處是建築精品。在我住的酒店附近的密西根大道上我們見的面，她已經買了票，一定要帶我去坐遊船，沿著芝加哥河溯流而上。她特地選擇了夜幕降臨前的一個小時上船，可以在一次行程中，看到夜幕降臨前後這個美麗城市的兩種景色。

夕陽西下時，每一幢不同形貌風格的高大建築上，都披上了一層金輝，遠天是燦爛的晚霞，船舷旁微波拍岸。寬闊的河道旁行人觀光步道上，有牽著小狗健步向前的情侶和老人，也有悠閒散步的旅人。船過鬧市區，沿河是酒吧、飯店，遮陽篷下的餐桌準備好了餐具和酒杯，期待著即將來到的客人。

我們坐的船從一座又一座橋樑下穿過，她突然縱身一躍，手就觸碰到橋底。我也跟著跳了一下。（五）